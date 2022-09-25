Altın Koza'da gösterilen belgesel dayanışmanın topluma yararlarını anlatıyor

25 Eylül 2022 Pazar, 02:00

Siyah beyaz klasiklerden öğrencilerin ürettiği en yeni kısa filmlere değin geniş bir yelpaze ile. Bu özel filmlerden biri de ilk kez bu festivalde Türkiye gösterimi yapılan “Arşipel Kadınları”.

EN İYİ BELGESEL ÖDÜLÜ

Yurtdışında birçok festivalde gösterilen, Women’s Voices Now Online Film Festivali’nin finalisti, 6. Avrupa Film Festivali’nde “En İyi Belgesel” ödülünü alan film için aynı zamanda bir yol filmi dense yeridir. “Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor” projesiyle İzmir Seferihisar’daki dikiş nakış atölyesinden sinema atölyesine, ipliği iğneye geçirirken görüntüyü kameradan geçirerek kırmızı halıya yürüyen kadınlarımızın yolculuğunun öyküsü çünkü. Daha önce eline hiç kamera almamış, hatta sinema üzerine kafa yormamış insanlarımızın.

İYİ GELEN BİR İŞ

Bu film için ayrıca insanı iyileştiren bir iş de denebilir. Yaratım süreçleri konu edilen, türlü sosyoekonomik ortamdan kadınlara, çocuklarına, ailelilerine, özellikle de seyirciye iyi gelen. Karanlığın, sürekli şikâyet edip atalete düşerek değil, üreterek dayanışarak yenilebileceğini işaret eden. Kadın dayanışmasının nasıl da tüm toplumun iyiliğine olduğunu gösteren. Sorunların da küresel olduğu bu çağda, üreten kadınları odağına alarak, beceri ve başarılarını konu ederek Aydınlanmanın araçlarını temel alan üretimlere sinema dışındaki alanlarda da örnek bu çalışmanın belki de ikincisi üçüncüsü çekilebilir. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği “Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor” projesi, şimdi İzmir’in başka ilçelerinde de yürütülmekte. Kadifekale’deki atölyede daha önce hiç sinemaya gitmemiş iki kadınımız kısa filmlerini çekmiş bile, yakında davet aldıkları festivallere gidecekler. Proje yakın zamanda Adana’da da hayata geçecek gibi görünüyor. Darısı tüm illerimizin, ilçelerimizin hatta köylerimizin başına. Sanata evet.

‘İYİ Kİ SİNEMA VAR’

Filmin iki yönetmeni gazetemize konuştu. Nejla Deveci İmancı, “Daha önce yurtdışında gösterilen ve ödül alan filmimizin Türkiye prömiyerini Adana Altın Koza da yapmak hayalimdi. Gerçekleştiği için çok mutluyum” derken Kibar Dağlayan Yiğit, “Sinemanın biz kadınlara iyi geldiğini hep düşünmüşümdür. Sinemanın bu dünyada empati ve bir arada yaşamayı başka bir dünyanın mümkün olduğunu anlatan bir araçtır. Ve iyi ki sinema var” ifadelerini kullandı.