Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘Orhan Kemal Emek Ödülleri’ belli oldu

Yayınlanma: 04.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.08.2023 - 04:16

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Fatma Girik gibi isimlerinin filmlerdeki gazino sahnelerine sesiyle emek veren Belkıs Özener ve Atıf Yılmaz, Lütfü Akad, Vedat Türkali, Yavuz Özkan, Şerif Gören ve Yılmaz Güney ile Türk sinemasında önemli filmlere imzasını atan senarist ve yönetmen Ahmet Soner ödüle değer görüldü.

Türk edebiyatının usta kalemi, insan-toplum ilişkilerini gerçekçi bir dille yansıtan 27 romanı, 19’u öykü kitabı olmak üzere anı, inceleme, oyun ve röportaj türünde kitapları da olan Orhan Kemal’in anısına verilen “emek ödülleri” bu yıl 18 Eylül Pazartesi akşamı sahiplerine teslim edilecek.



