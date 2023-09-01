Adana Altın Koza'da kısa film şöleni...
Adana Altın Koza Film Festivali'nin heyecanı dorukta! Üç farklı kısa film yarışması kategorisinde finale kalan eserler belli oldu. İşte bu yılın kısa film yarışmalarının öne çıkanları ve kazananlarına verilecek ödüller...
Adana Altın Koza Film Festivali, kısa film tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Festival komitesinin açıklamasına göre, 18-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan festival; Uluslararası Kısa Film Yarışması, Adana Kısa Film Yarışması ve Öğrenci Kısa Film Yarışması olmak üzere üç farklı kategoride kısa film yarışmalarına ev sahipliği yapacak.
Seçici kurul tarafından titizlikle değerlendirilen eserler arasından seçilenler, festivalin büyülü atmosferinde seyirciyle buluşacak. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda 20 film, Adana Kısa Film Yarışması'nda 6 film, Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda ise kurmaca, deneysel, belgesel ve canlandırma kategorilerinde toplamda 24 film izleyiciyi etkilemeye hazırlanıyor.
FESTİVALDE KAZANANLARA TOPLAM 50 BİN LİRA ÖDÜL VERİLECEK!
Uluslararası Kısa Film Yarışması birincisine 25 bin lira, Adana Kısa Film Yarışması birincisine 10 bin lira, Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda ise dört farklı kategoride birincilere 15 bin lira değerinde ödül verilecek.
Film tutkunları için kaçırılmayacak bir etkinlik olan 30. Adana Altın Koza Film Festivali, sinema sanatının geleceğine ışık tutan yetenekleri kutlamaya hazırlanıyor.
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