ADD’den cumhuriyetin 102. yılına özel sergi

Atatürkçü Düşünce Derneği Batıkent Şubesi, Cumhuriyet’in 102. yılını sanatla kutluyor. “Renklerle Cumhuriyet” adlı karma resim sergisi, 14 Ekim’deki açılış kokteyliyle seyirciyle buluşacak. Kokteyl 18.30’da başlayacak.

36 SANATÇININ ESERLERİ SERGİLENECEK

Renklerle Cumhuriyetin 102. Yılı sergisinde, aralarında Abbas Yaşar, Ayla Aksoyoğlu, Ersan Çetin ve Nuran Bozkurt Ergün gibi isimlerin yer aldığı 36 sanatçının eserleri görülebilecek. ADD Batıkent Şubesi, Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi’nde düzenlediği sergiyle tüm sanatseverleri Cumhuriyet coşkusunu paylaşmaya davet ediyor. Sergi, 22 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.