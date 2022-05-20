Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi 18. Geleneksel Yıl Sonu Sergisi ziyaretçilere açıldı

20 Mayıs 2022 Cuma, 17:50

Bu yıl 13 Mayıs'ta düzenlenen 18. Geleneksel Yıl Sonu Sergisi'nin açılış kokteyline Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Eski Genel Müdürü ve Haliç Üniversitesi Devlet Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Murat Salim Tokaç, Ataşehir Millî Eğitim Şube Müdürü Vefa Vedat Budak, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Ali Kâzım Akdağ ve İstanbul Üniversitesi Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Şebnem Ünal katılım sağladı.

Okul Müdürü Ahu Ayvazoğlu Yüksel konuşmasında, "Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi olarak sanata ve sanatçıya verdiğimiz önem ve öğrencilerimizin heyecanını paylaşmak çok güzel, bu önemli günde bizlerle birlikte olan siz değerli sanatseverlere de teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Murat Salim Tokaç ise "Biz toplumsal olarak estetik dediğimiz duyguları ne kadar yukarı çıkarırsak aynen içinde yaşadığımız dönem gibi tartışmada dahi birbirini dinleyen, birbirini seven ve birbirinden uzaklaşmayan o özlediğimiz güzel günlere kavuşacağız. Adıgüzel’le daha güzel işlere" ifadeleriyle katılımcıları selamladı.

Ataşehir Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürü Vefa Vedat Budak ise "Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesine baktığımızda; estetik yanıyla duygunun, düşüncenin, fikrin dışavurumuna yardımcı olmuş ve bu yetenekli çocuklar için bir alan yaratmış ve özel okulculukta kimsenin yatırım yapmadığı bu alana gönül vermiş olması çok önemli... Bu kurumun gelişmesine emek veren öncelikle kurucu temsilcinize daha sonra bu oluşumun içerisinde bulunan herkesin emeğine teşekkür ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Şebnem Ünal da İstanbul Üniversitesi'nin ismini taşıyan, bu nadide eğitim kurumunun düzenlediği etkinlikte yer almaktan mutluluk ve onur duyduğunu belirterek, "Sanatla buluşan bu sevgili çocuklarımızın ürettikleri ürünler ve sanat eserleri karşısında ben de çok heyecanlandım. Üniversitemizin ismi önümüzdeki yıllarda isimde kalmayacak, güzel bir iş birliği içerisinde olacağız. Bu iş birliği içinde yepyeni projeler, aktif/interaktif çalışmalar, etkinlikler ve festivalleri ortaklaşa düzenleyeceğiz" dedi.

Öğretim Görevlisi Sayın Ali Kâzım Akdağ ise konuşmasında, "Ülkemizin sanatsal anlamda en güçlü kurumları olan güzel sanatlar liselerinin çok güzel temsiliyle karşı karşıyayız. Üniversite iş birliğinin bu anlamda güçlü olduğunu düşünüyorum, kıymetli hocalarımın da bahsettiği gibi iş birliklerinin daim olmasını temenni ederim" ifadelerine yer verdi.

Etkinlik, Ataşehir Novada AVM “Cemal Süreya Etkinlik ve Sergi Salonunda”, 13-19 Mayıs aralığında 7 gün boyunca sergilenecek.

