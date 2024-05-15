Adile Homan'ın "Zamansız" Sergisi Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde

Adile Homan'ın "Zamansız" sergisi, Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Güven Baykan
Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:29
Adile Homan'ın
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Adile Homan'ın "Zamansız" sergisi, Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Sanatçının ana malzemesi kil olan çalışmaları, özel atölyelerde aldığı heykel derslerinin ardından yapmış olduğu seramik-heykellerden oluşuyor ve terracotta (pişmiş toprak) tekniğiyle üretilmiş. Son dönem çalışmalarının çoğu ise çömlekçi çarkında şekillendirilen ve isli pişirim tekniklerinden "sagar" tekniğinin uygulandığı seramiklerden oluşuyor. Bir Japon tekniği olan ve "kutu" anlamına gelen "sagar" tekniğinde; seramik objeler seramik sırı kullanılmaksızın organik malzemeler, pigmentler ve metal oksitler kullanılarak renklendiriliyor. Sanatçı, bu tekniği kullanarak yaptığı seramikleri oksidasyonlu fırında pişiriyor. Sergi, 18 Mayıs 2024 Cumartesi gününe kadar Cumhuriyet Kültür Merkezi'nin Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresinde izlenebilecek. Adile Homan, Mardin doğumlu olup, ilk ve orta öğrenimini İstanbul ve Mardin'de tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü'nden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Seramik Anabilim Dalı'ndan mezun olan Homan, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Haber Dairesi'nden emekli olduktan sonra Mara Sanat Atölyesi'ni kurmuştur. Seramikle tanışmadan önce uzun yıllar özel atölyelerde resim ve heykel dersleri alan Homan, birçok karma sergiye katılmış ve kişisel sergiler açmıştır. Sanat etkinliklerinin yer aldığı sosyal projelerde gönüllü olarak yer alan sanatçı, seramik dersleri vermek de dahil olmak üzere sanat alanındaki çalışmalarına devam etmektedir. Bu sergi, sanatçının dördüncü kişisel sergisidir.


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