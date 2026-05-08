ADK 90. yılını coşku ve gururla kutladı

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Devlet Opera Balesi, Devlet Tiyatroları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni ve Devlet senfoni orkestraları ile Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği ‘nin katkılarıyla Yücel Ertan’ın sanat danışmanlığında gerçekleşen “Dün Bugün ve Daima” temalı gecede 50 Yıl mezunlarına Rektör Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve ADK Müdürü ve şef Prof. Burak Tüzün tarafından plaket ve “Türkiye’nin Kültür Mirası Ankara Devlet Konservatuvarı 90. Yıl Anı Kitabı” armağan edildi.

Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından konservatuvarın ilk eğitmenlerinden Ulvi Cemal Erkin'in “Köçekçe” eseri ile başlayan, yaklaşık üç saat süren programda ADK’nın kuruluşuna raporlarıyla ışık tutan Alman besteci ve eğitmen Hindemith’in “Tahta Üflemeli Çalgılar, Arp ve Orkestra için Konçerto”sundan, Bizet'nin Carmen Operası’ndan, Vivaldi'nin 4 Keman Konçertosu’ndan, Fasch’ın Blok Flüt Konçertosu’ndan, Turgay Erdener’in Cebeci’deki konservatuvar anılarından esinlenerek bestelediği “Cebeci Monologları” eserinden bölümler ile Lully’in “Türk Töreni Marşı” ve Çocuk korosu eşliğinde Yalçın Tura’nın dostluğa çağrı yapan “Do Re Mi” eserleri, Kalman’ın Çardaş Prensesi eserinden aryalar seslendirildi.

Ferit Tüzün’ün bestelediği Çeşmebaşı Balesi’nden, Uğur Seyrek’in koreografisiyle bale ve İnan Mert’in koreografisiyle Schnittke’nin müziği eşliğinde modern dans gösterisi izlendi. Haldun Taner'in yazdığı, Boğaçhan Sözmen’in yönettiği Keşanlı Ali Destanı’ndan bir bölüm canlandırıldı. Caz eğitmeni Gökhan Somel yönetiminde Capocci, “Donut King” ve Klenner, “Just Friends” eserleri de seslendirildi. Çok sayıda öğrenci ve mezunun sahneye çıktığı program boyunca sunucular Atatürk’ün öncülüğünde kurulan, yıllardır bütün sanat kurumlarını besleyen konservatuvarın, Hasan İrfan Buzcu tarafından kaleme alınan, 90 yıllık tarihini anlattılar.

Kompozisyon sanat dalı mezunu ve öğretim üyesi Burak Soykan’ın 90. Yıl için bestelemiş olduğu “90 yılın Rüzgarında Bir Servi” adlı eserinin ilk kez seslendirildiği gece, Nâzım Hikmet , Orhan Şaik Okyay ve Necmettin Halil Onan’ın dizeleriyle; Kıvanç Tepe’nin bestelediği, Boğaçhan Sözmen’in seslendirdiği “Bu Vatan Bizim” adlı eserin ardından sahneye davet edilen tüm mezun ve öğrencilerin hep birlikte coşku ve gururla söyledikleri Ulvi Cemal Erkin ve Necil Kazım Akses imzasını taşıyan “Konservatuvar Marşı” ile sona erdi.