ADOB “Andrea Chenier” ile festivale katıldı

Yayınlanma: 21.06.2023 - 17:13

Güncelleme: 21.06.2023 - 17:13

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin (ADOB) sahneye koyduğu İtalyan besteci Umberto Giordano' nun önemli eserleri Andrea Chenier operası, 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında AKM’de, Taksim Meydanı’na girişin, metronun kapatıldığı 18 Haziran akşamı, büyük güçlüklerle salona ulaşabilen, sanatseverlerle buluştu.

Rejisörlüğünü ve dramaturjisini Recep Ayyılmaz’ın üstlendiği, bu sezon prömiyer yapan eser ADOB orkestrası tarafından seslendirildi. İstanbul senfoni seyircisinin defalarca beğeniyle dinlediği şef Raoul Grüneis yönetimindeki orkestra, opera dinlemenin zevkini yaşattı.

Fransız İhtilali döneminde idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkûm edilen şair Andrea Chenier’in kısa yaşam öyküsü, döneme uygun dekor ve kostümlerle anlatıldığı operada İtalyan tenor Ivan Defabiani’nin başrolde şairi canlandırdı. Bas Kâmil Kaplan'ı “Carlo Gérard”, soprano Seda Aracı Ayazlı'yı “Maddalena de Coigny” rollerinde izledik. Orkestra ve şef Maurizio Preziosi yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu solistlere eşlik etti.

FESTİVAL AİDA İLE SON BULACAK

AKM Opera Salonu’nda 22 Haziran 20.30’da, Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak sahneleyecekleri İtalyan besteci Giuseppe Verdi’nin Aida operası izlenecek.

Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu eserde şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Paolo Villa yönetimindeki ADOB korosu eşliğinde solist sanatçılar; Evren Ekşi “Aida”, Efe Kışlalı “Radames”, Jaklin Çarkçı “Amneris”, Murat Güney “Amonasro”, Gökhan Ürben “Ramfis”, rollerinde seyirci karşısında olacak.

Müzik, dans, dekor ve kostümlerle antik Mısır’ı sahneye taşıyan ve Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkânsız aşkının anlatıldığı operanın koreografisi ve dansları ise MDTİst imzasını taşıyor.

Biletler, festival etkinlik alanlarında bulunan gişeler ve bilet satış sitesi biletinial üzerinden temin edilebilecek.