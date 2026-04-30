Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali Başkadem’in genel sanat yönetmenliğinde başladı: Bozkırda müzik keyfi

Afyonkarahisar otogarına girdiğinizde “Cumhuriyetin kurtarıldığı topraklardasınız” yazısını görürsünüz. “Cumhuriyetin kurtarıldığı topraklar”da, Köy Enstitüleri ruhuyla bir festival yapılıyor 25 yıldır: Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali.

Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği tarafından düzenlenen, genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem’in yaptığı, çok küçük bir ekiple fakat birlikte olmanın gücüyle çeyrek yüzyıldır ayakta kalan festivalin açılışı, önceki akşam Afyonkarahisar Yeni Müze ve Kültür Kompleksi’nde yapıldı.

Açılışa Afyonkarahisar Vali Vekili Yalçın Sezgin, il kültür ve turizm müdürü Yusuf Altın, gazetemizin yazarı Işıl Özgentürk ve Afyonkarahisarlı yurttaşlar katıldı.

CHOPİN’DEN BEETHOVEN’A

Açılışa yurttaşlardan ilgi büyüktü. Müzeyi dolduran kalabalık oturacak yer bulamayınca müzenin merdivenlerinde ve ayakta bekleyerek konseri izledi. Ancak fazla giriş çıkış yapıldığı için festivalin genel sanat yönetmeni Başkadem, sanatçıların ilgisinin dağılmasını önlemek için bir süre kapıları kapattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İkbal Grubu’nun destekleriyle düzenlenen festivalin açılış gecesi, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’na “25. Afyonkarahisar Onur Ödülü”nün verilmesiyle başladı.

Şef Tolga Taviş yönetimindeki orkestraya, Frédéric Chopin’in “Piyano Konçertosu, Mi minör. Op. 11” yapıtı seslendirilirken piyanist Elıka Tkadliková eşlik etti. Ardından orkestra, Ludwig van Beethoven’ın “En iyi eserlerim arasında La majör Senfoni’yi gururla gösteririm” dediği “Senfoni No.7, La majör, Op.92” yapıtı ile geceyi sonlandırdı.

BOYKOT...

Başkadem, yaptığı açılış konuşmasında, festivalin okul söyleşileri programı için, aralarında gazetemizin yazarı Işıl Özgentürk, Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner, şairler Adnan Özer ve Metin Celal’in de yer aldığı 12 yazarın ulaşımına sponsor olan bir markayı, bugünden itibaren boykot ettiklerini açıkladı. Başkadem, “Aracımızın başına bir şey geldi. Markanın yetkilileriyle konuştuğumuz halde araç sabah 06.00’da servise çekildi, yazarların isimlerini duydukları için ya da başka nedenden bilemiyoruz, aracın tamirini reddettiler ve bize büyük zorluk çıkardılar. Ben bunu her yerde anlatacağım, belki kimsenin umurunda olmayacak bu boykot ama bir protestodur” ifadelerini kullandı.

Festivalin açık kadın cezaevindeki özel konseri ile Frig Vadisi’ndeki çocuk konserleri dışındaki tüm konserler 5 Mayıs’a kadar Afyonkarahisar Yeni Müze ve Kültür Kompleksi’nde yapılacak. Festivale ayrıca Lütfü Özgünaydın’ın “Türk Edebiyatının Yazarları” başlıklı fotoğraf sergisi eşlik ediyor. Sergi İkbal Termal Otel’de sergileniyor. Festivalin kapanış konseri Duo Stringscapes (arp ve gitar) ikilisiyle sonlanacak.