Ağacı sanata çeviren eller

10 Nisan 2022 Pazar, 04:00

Son yıllarda birçok alanda olduğu gibi müzik sektöründe de enstrümanlar fabrikalarda seri üretiliyor. Ancak el emeği ile yapılan müzik aletlerine hem daha fazla emek verilirken hem de daha iyi malzemeler kullanılıyor. Kadıköy Kafkas Pasajı’nda müzik aletleri dükkânı olan Arslan Çekiç, telli müzik aletleri yapıyor. El yapımı enstrüman ustalığı yani lutiyelik mesleğini sürdüren Çekiç, 14 çalgının yapımını biliyor. Çekiç, “Bu işi maddi olarak değil de en güzel şekilde nasıl yapılır, dünya standartları nasıl yakalanır yaklaşımıyla yapıyorum” diyor. Ud ve tambur yapımından bahseden Çekiç, “Temiz, güzel, kaliteli bir tambur yapımı 15 gün sürer. Tambur bize Sümerlerden kalmış bir çalgıdır. Yalnız Türk müziğinde kullandığımız ud, tambur Türk müziğinin piyanosu olarak kabul edilir. Hiçbir ülkenin de tamburu kendi müziğinde kullanmadığı yalnız Türk müziğinde kullandığı bir çalgı ve çalgı yapımcılığı içinde çok mesleği bulunduran bir iş bu” dedi.

"AĞAÇ KATLİAMI YAPMASINLAR"

Enstrüman yapımında malzemelerin özenle seçilmesi gerektiğini dile getiren Çekiç, “Enstrüman yapımında orta sert ağaçlar kullanılır. Orta sert ağaçlar arasında erik, kiraz, ceviz, ahlat gibi ağaçlar bulunuyor. Kapakta ise kökner veya ladin kullanılıyor. Ladin sesi en iyi ileten ağaç olduğundan dolayı bütün dünyadaki çalgıların kapakları ve balkon dediğimiz ızgaraları ondan yapılır” dedi. Bazı enstrüman yapımcılarının fazla ağaç kestiğine dikkat çeken Çekiç, “Gelişigüzel çok ucuza mal etmeye çalışıyorlar. Ancak yapılan enstrümanda da işe yaramıyor sadece odundan ibaret oluyor. Örneğin Şimşir ağacı enstrüman yapımcılığında kullanılıyordu. Nesli tükendi. Son zamanlarda da Toroslar Ardıç’ı dediğimiz ardıçlar kesiliyor. Bağlama yapımcıları bunları hoyratça kullanıyor. Bu ağaçlarında nesli tükenmek üzere” ifadelerini kullandı.

