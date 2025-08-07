Ağustos Sanatla Dolu: Çocuklara İlham, Yetişkinlere Düşünce, Herkese Etki!

İş Sanat’ın Ağustos Atölyelerinde Sanat ve Bayram Coşkusu

İş Sanat’ın İstanbul ve Ankara’daki müzelerinde yaz tatili boyunca düzenlenen ücretsiz çocuk atölyeleri, Ağustos ayında da devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türkiye İş Bankası’nın 101. kuruluş yıldönümüne özel hazırlanan bu yaratıcı etkinliklerde çocuklar, Osman Hamdi Bey, Füreya Koral, Bedri Baykam ve Zühtü Müridoğlu gibi sanatçılarla tanışma fırsatı buluyor. Atölyeler hakkında detaylı bilgiye issanat web adresinden ulaşabilirsiniz.

Viking Ezgileri Harbiye'de Yankılanacak

Wardruna, 9 Ağustos pazar gecesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Nordik folk müziğin kült grubu, Epifoni ve Stagepass organizasyonuyla İstanbul’a geliyor. Grubun kurucusu Einar Selvik, “Türkiye’ye geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” diyerek İstanbullu dinleyicilere mesaj gönderdi. "Birna" adlı yeni albümleriyle sahne alacak Wardruna, Viking çağının mistik atmosferini geleneksel İskandinav enstrümanlarıyla yansıtacak.

Pera Müzesi’nde Açık Atölye Etkinlikleri Başladı

30 Ağustos tarihine kadar perşembe, cuma ve cumartesi günleri düzenlenen ücretsiz “Açık Atölye” programı, Pera Müzesi'nde katılımcıları resim, kolaj ve üç boyutlu çalışmalarla özgür üretime davet ediyor. Etkinlik, bireysel ve kolektif yaratıcılığı destekliyor.

İstanbul Modern’de Yaz Sanat Okulu Sürüyor

7–10 yaş grubuna yönelik Yaz Sanat Okulu, İstanbul Modern'de 29 Ağustos’a kadar devam ediyor. Çocuklar müze koleksiyonlarından ilhamla kendi eserlerini üretiyor. Sekiz farklı atölyeden en az dördüne katılanlara katılım belgesi veriliyor.

Kısa Film Yarışmaları: Doğa ve Eğitim Temalı Projelere Çağrı

TÜRSAK ve Happy Nest Healing iş birliğiyle düzenlenen “Doğanın Ruhu” kısa film yarışması için başvurular 1 Eylül’e kadar sürecek.

Sabancı Vakfı 10. Kısa Film Yarışması ise “Eğitimde Eşitsizlikler” temasıyla sanatçıları toplumsal farkındalığa davet ediyor. Son başvuru tarihi: 14 Kasım 2025.

Don Kişot Müzikali 30 Eylül’de Sahneye Çıkıyor

Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt’un başrollerinde olduğu Don Quixote müzikali, Işıl Kasapoğlu yönetmenliğinde sahnelenecek. 80 kişilik dev prodüksiyon, sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

ENKA Açıkhava Sineması’nda Haftanın Filmleri

11–15 Ağustos tarihleri arasında Dokunulmazlar, Maske ve Dolunay Katilleri gibi kült yapımlar, ENKA Açıkhava Sineması’nda izleyicilerle buluşacak. Gösterimler saat 20.45’te başlıyor.

Paribu Sunar: Harbiye Açıkhava Konserleri Devam Ediyor

Levent Yüksel, Yıldız Tilbe, Gökhan Türkmen, Hakan Altun ve Yaşar, Eylül ve Ekim aylarında Harbiye sahnesine çıkacak isimler arasında. Biletler Biletix ve Bubilet üzerinden satışta.

“Mavinin İzinde” Sergisi Gelibolu’da

İş Sanat’ın “Anadolu Sergileri” kapsamında yer alan deniz peyzajları sergisi “Mavinin İzinde”, 9–10 Ağustos tarihlerinde Gelibolu’da sanatseverlerle buluşuyor. Sergide Elif Naci, İbrahim Safi ve Feyhaman Duran gibi önemli sanatçıların eserleri yer alıyor.

Ağustos Ayının Öne Çıkan Kitapları

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, edebiyat ve düşünce dünyasına zengin eserlerle katkı sunmaya devam ediyor. Ağustos ayında öne çıkan kitaplar:

“Osmanlı Dünyasının Kadın Banileri” – Muzaffer Özgüleş

“Beyaza Beyaz” – Ayşegül Savaş

“Karnaval” – Ahmet Mithat Efendi

“Damokles’in Karanlık Odası” – W. F. Hermans

“Karanlık Yollar” – İvan Bunin

“Ciddi Olmanın Önemi” – Oscar Wilde

Kezban Arca Batıbeki’den “Sound of Silence”

Merkur Art Gallery, 13 Eylül – 1 Kasım tarihleri arasında Kezban Arca Batıbeki’nin yeni sergisi “Sound of Silence”a ev sahipliği yapacak. Sergi, kadın bedeni ve doğa arasındaki kırılgan ilişkiyi sessizlik metaforuyla sorgulayan siyah-beyaz kompozisyonlarla izleyici karşısına çıkıyor.