Ahlat'tan Kafkas Cephesine Esaretten Trabzon'a: Ahlatlı Taceddin Tunç

Ankara kültür ve edebiyat dünyasının değerli isimlerinden Ahmet Özer, Hamsiköy'de öğretmenlik yaparken tanıştığı Ahlatlı Taceddin Tunç'un yaşam öyküsünü ve unutulmaz hikâyesini bizlere anlatıyor.

Güven Baykan
Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:15
Ahlat'tan Kafkas Cephesine Esaretten Trabzon'a: Ahlatlı Taceddin Tunç
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Ahlatlı Taceddin Tunç, Osmanlı'nın son dönemlerinde doğan ve tarihin derinliklerinde iz bırakan bir kahramandır. 1914 yılında seferberlik ilan edildiğinde 20 yaşındayken akranlarıyla birlikte askere alınır ve Kafkas Cephesi'nde savaşırken esir düşer. Bu süreci titizlikle kaleme alan Ahmet Özer, Taceddin Tunç'un hayatını bir destan gibi yazarak bizlere sunuyor. Kölelikten kurtuluşunun ardından Trabzon'a dönerek yaşamını sürdüren Taceddin Tunç, bir yandan yoksullukla mücadele ederken bir yandan da vatan sevgisi ve direniş ruhuyla dolu bir yaşam sürer. Ahmet Özer'in kaleminden Taceddin Tunç'un yaşam mücadelesi, tarihin derinliklerinde kaybolmuş bir hikâyeyi gün yüzüne çıkarıyor. Bu unutulmaz hikâyeyi ve Taceddin Tunç'un yaşamını daha yakından keşfetmek için sizleri 16 Mart 2024 Cumartesi günü saat 14.00'te Mülkiyeliler Birliği'ne davet ediyoruz. Ahmet Özer'in anlatımıyla derin düşüncelerin ve edebi zenginliklerin izini sürmek için bu önemli buluşmayı kaçırmayın!


Tarih: 16 Mart 2024 Cumartesi

Saat: 14.00

Yer: Mülkiyeliler Birliği, Kızılay Ankara


Unutulmaz bir hikâyeye ve derin düşüncelere yolculuk için hazır mısınız? Gelip bize katılın!


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