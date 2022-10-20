Ahmet Ümit’ten ‘Bir Aşk Masalı’

20 Ekim 2022 Perşembe, 00:01

Fotoğraf: KAAN SAĞANAK

“Yolculukların en çilelisi aşk için yapılandır. Ve zorluk ne kadar artarsa aşk o kadar kıymete biner, o kadar anlam kazanır, o kadar vazgeçilmez bir hal alır…” Kitaptan...

Asla sevdiğin insanın gardiyanı olma… Bir varmış bir yokmuş, dünyada acayiplikler çokmuş. Bir gece beş farklı ülkede, beş prens aynı rüyayı görmüşler: Bir genç kız, kadim bir kentin alacakaranlık sokaklarında ışıktan bir güzellik halinde dolaşıyormuş. İşte o kızı gördükten sonra, artık ne eski hayatları kalmış ne de eski hakikatleri.

Bir Aşk Masalı, Ahmet Ümit’ten insanlığın en yüce duygusu aşkın doğasına dair bir hikâyat. Beş prensin sevda uğruna revan oldukları bir yol ve hal macerası. Kaf Dağı’ndan ıssız çöllere, ücra hanlardan savaşçı kabilelerin çadırlarına, devlerden denizkızlarına, balinalardan devasa yılanlara, cümle tabiatın ve mahlukatın geçiş yaptığı bir hayal perdesi.

Bir Aşk Masalı / Ahmet Ümit / Yapı Kredi Yayınları / 256 s. / 2022.