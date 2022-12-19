Ahmet Üresin’den ‘Konya Bir Dünya’
Konya Bozkır Dere Köyü doğumlu Ahmet Üresin’in kısa aralıklarla yayımlanan son beş kitabı doğduğu ve yaşadığı yerlere olan vefasının bir ifadesi. Üresin’in Bozkır’da Bir Dere Var, Konya Bozkır Dereli Şair ve Yazarlar ve Bozkır Bozkır Derler ve Akşehir’den Geçtim kitaplarının ardından kısa süre önce yayımlanan, yaşamını sürdürdüğü Konya ile ilgili kaleme aldığı yeni kitabı Konya Bir Dünya (Çimke Yayınları) adını taşıyor.
“Bozkır Bozkır derler de bu nasıl Bozkır?
Toprakları orman kaplı, bulunmaz kır
Çeşit çeşit çiçek var kokla ve haykır
Bozkır’da çiçek açar Bozkır Çiçeği”.
Ahmet Üresin (“Bozkır Çiçeği” adlı şiirinden...)
İlk şiir kitabı Bir Şiir Gibi’yi 2010’da yayımlanan sunan emekli öğretmen ve şair Ahmet Üresin üretken bir şairimiz. İyi bir eğitimci olmanın verdiği duyarlılıkla 13 kitaba imza atan Üresin, Konya Bir Dünya adlı 14. kitabıyla okuyucularla buluştu.
Konya Bozkır Dere Köyü doğumlu emekli öğretmen ve şair Ahmet Üresin’in yayımlanan son beş kitabı doğduğu ve yaşadığı yerlere olan vefasının bir ifadesi niteliğinde.
Tebeşir Yayınları’nca doğduğu Konya Bozkır Dere Köyü ile ilgili Bozkır’da Bir Dere Var, Bozkır Dereli Şair ve Yazarlar ile Bozkır Bozkır Derler adlı kitapları yayımlanan Üresin’in, Çimke Yayınları’nca yayımlanan, öğretmen okulunu okuduğu Akşehir ile ilgili Akşehir’den Geçtim adlı kitabının yanı sıra yaşamını sürdürdüğü Konya ile ilgili Konya Bir Dünya adlı yeni kitabı da okuyucularla buluştu.
142 sayfadan oluşan yeni kitabı Konya Bir Dünya’da, Konya ve ilçelerine güzellemelerden oluşan 81 şiiri yer alan Ahmet Üresin, kitapta yer alan ilk şiiri “Konya’ya Hoş Geldiniz”de şehrin görmeye değer güzelliklerini sunuyor.
Her şiirinde mutluluğu, yaşama sevincini, güzelliği, insan sıcaklığını çoğaltan şairin bu nedenledir ki şiirlerinde “ÜRESİN” mahlasını kullandığını da anımsatalım: “Sana baktım güzel Konya’m/ Akyokuş’tan kuşbakışı/ “Konya’m der, alırım esin/ Hep seni yazar ÜRESİN”.
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