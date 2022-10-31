Aizanoi Antik Kenti nerede? Aizanoi Antik Kenti tarihi...

31 Ekim 2022 Pazartesi, 17:49

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nin tarihi, ilgilileri tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

AİZANOİ ANTİK KENTİ'NİN TARİHİ NEDİR?

Etimolojik verilere göre, ismi Zeus'un kızı su perisi Erato ile Arkadya ulularından Kral Arkas'ın oğlundan gelen Aizanoi Antik Kenti, Roma dönemine aittir. Burada yürütülen kazılarda yerleşme tabakaları açığa çıkmıştır. Antik Kent'teki ilk kazılar 1926'da, ikinci dönem kazıları ise 1970'te başlamıştır. Eski adı Penkalas olan Kent, Koca Çay'ın iki yakasında kurulmuştur. Bu şehir Roma döneminde yün, tahıl ve şarap üretimiyle zenginliğe kavuşurken, Erken Bizans döneminde piskoposluk merkezi olmuştur. Milattan sonra yedinci yüzyıla gelindiğinde, önemi iyice azalan alan Orta Çağ'da bir hisara dönüştürülmüştür. Günümüzde buranın ''Çavdarhisar'' olarak adlandırılmasının nedeni, Selçuklu Hanedanı döneminde buraya yerleşen Çavdar Tatarlarıdır.

AİZANOİ ANTİK KENTİ NEREDE?

Antik Kent, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindedir.