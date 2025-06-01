'Akbank 43. Günümüz Sanatçıları Ödülü' sergisi Akbank Sanat'ta açıldı

Akbank Sanat'ın genç sanatçıları desteklemek amacıyla 43 yıldır düzenlediği "Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü" sergisi, Akbank Sanatın İstiklal Caddesi'ndeki binasında sanatseverlerle buluştu.

Akbank Sanat tarafından yapılan açıklamaya göre, Akbank Sanat ve Resim ve Heykel Müzeleri Derneği işbirliğiyle hazırlanan serginin küratörlüğünü bu yıl Ceren Erdem üstlendi.

Bu yıl "dostluk" kavramını merkeze alan sergi, jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen 27 genç sanatçının eserlerini bir araya getiriyor.

Sergide, Dilara Altınkepçe Arslan, Bora Aşık, Ceren Aydoğdu, Dilruba Balak, İrem Bekmezci, Defne Cemal, Başak Çolak, Tuğba Demirbaş, Buse Elçi, Ömer Tevfik Erten, Hüseyin Güler, Zeynep Habiboğlu, İsmail İfşa, Özge Kahraman, Zeynep Kılınç, Begüm Malkoçlar, Betül Odabaşı, Selin Özçiftçi, Yeşim Özkan, Özge Öztürk Şimşek, Deniz Özuygur, Heper Sayar, İrem Sür, Sevgi Tunçbilek, Bengisu Üstay, Rüken Delal Yıldız ve Engin Deniz Zabcı'nın eserleri yer alıyor.

Sergi, 31 Temmuz'a kadar görülebilecek.