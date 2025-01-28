Akbank 43. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması için başvurular başladı!

Yayınlanma: 28.01.2025 - 18:34

Güncelleme: 28.01.2025 - 18:37

Akbank Sanat ve Resim Heykel Müzeleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması’nın 43. Edisyonu için başvurular başladı. Yarışmanın amacı bu yıl “Dünya yuvarlak değil, bir ağ” başlıklı temasıyla bireyler, ekosistemler ve teknolojiler arasında kurulan bağların gücünü ve bu ilişkilerin sürdürülebilir bir geleceğe olan katkısını keşfetmek olarak açıklandı.

28 Mart'a kadar başvuruya açık olacak yarışmanın seçici kurulunda küratör Ceren Erdem, sanat tarihçi ve akademisyen Ayşe Erek, sanatçı Emre Hüner, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkan Yardımcısı Gönül Nuhoğlu ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı yer alıyor. Seçici kurul, genç sanatçıların özgün bakış açılarını değerlendirerek, sanat dünyasına yenilikçi projeler kazandırmalarına rehberlik edecek.



Tüm öğrencilerin ve genç sanatçıların katılımına açık olan yarışma ve sergiyle ilgili ayrıntılı bilgiye Akbank Sanat’ın resmî web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.