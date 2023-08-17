Akbank Caz Festivali, 33. kez kapılarını açıyor

Yayınlanma: 17.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.08.2023 - 03:00

Sub-Rehavi, 26 Eylül’de, Yarkın Tuncer, Cem Tuncer ve Neşet Ruacan, 27 Eylül’de Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde sahne alacak. 2001’den bu yana özgün performanslarıyla dikkat çeken ve Afrobeat efsanesi Orlando Julius’la kayıtlar yapan Ayyuka, 29 Eylül’de, fado geleneklerinden modern caza uzanan geniş bir alanda, çok dilli ve çok renkli müziklere imza atan Gabi Hartmann da 30 Eylül’de Babylon sahnesinde dinleyicilerin karşısında olacak.

Wayne Shorter Tribute Band, cazın efsane isimlerinden Wayne Shorter anısına gerçekleştirilecek performansla 3 Ekim’de Akbank Sanat sahnesinde olacak. Aynı tarihte Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Sissoko Segal Parisien Peirani’den iki virtüöz duo’nun bir quartet formunu aldığı buluşmaya ev sahipliği yapacak. Zoe Rahman, yeni albümü “Colour of Sound”un turnesi kapsamında, 4 Ekim’de trio’suyla Akbank Sanat’ta sahne alacak. Aynı tarihte Ella and Louis Tribute konserinde, Türkiye cazının usta trompetçisi Şenova Ülker ve etkileyici doğaçlamalarıyla beğeni toplayan caz vokalisti Cemre Necefbaş, Armstrong ve Fitzgerald’ın ortak kayıtlarından oluşan bol swingli bir repertuvar ile Nardis’te olacak.

Festival kapsamında her yıl Mehmet Uluğ anısına düzenlenen Mehmet Uluğ Gecesi’nin bu yılki edisyonu için İlhan Erşahin&Friends, 6 Ekim akşamı Babylon’da dinleyicileriyle buluşacak. 30 yıllık müzik yolculuğuyla tınıları dünyanın dört bir yanına uzanan eserlere imza atan Erik Truffaz ise 7 Ekim’de Babylon’daki “Rollin’ & Clap!” performansıyla sahnede olacak.