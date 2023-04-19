Akbank Kısa Film Festivali’nden yeni gelişmeler

Yayınlanma: 19.04.2023 - 11:43

Güncelleme: 19.04.2023 - 11:43

Yeni tarihleri 2-12 Mayıs 2023 olarak duyurulan 19. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında yer alan ‘Forum: Senaryo Yarışması’nda; ön seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda 8 senaryo finalist olarak belirlendi. Finale kalan proje sahipleri festival sırasında jüri üyeleri oyuncu Merve Dizdar, yönetmen Emre Kayiş ve oyuncu-oyun yazarı Berkay Ateş’e sunum yapacaklar.

2017 senesinde ilk kez açılan “Forum” bölümünde ise, kısa filmlerin senaryo aşamasından desteklenmesi ve projelerin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenleniyor. Akbank Kısa Film Forum, yapım desteği amaçlı bir kısa film senaryo yarışmasına da ev sahipliği yapıyor. Festival şimdiye kadar, Abbas Kiarostami, Reha Erdem, Jessica Woodworth, Yeşim Ustaoğlu, Cafer Panahi, Ahmet Uluçay, Tayfun Pirselimoğlu, Coşkun Aral, Barış Pirhasan gibi çok sayıda yerli ve yabancı değerli sanatçıyı masterclasslar ve filmleriyle ağırladı.

‘FORUM’ SENARYO YARIŞMASI FİNALİSTLERİ

Suzan Oğlu ve Sibel

Manolya Maya

Deliler Köyü

İpek Karan

Kudret

Mehmet Oğuz Yıldırım

Blues Brothers

Aziz Alaca

Çetin’in Olağan Hikâyesi

Elçin Engin

Face ID

Enes Yıldız

Rüyası Ömrümüzün Çünkü Eşyaya Siner

Koray Arıgümüş

Neredeyse Kesinlikle Yanlış

Cansu Baydar

JÜRİ ÜYELERİ

Akbank Sanat binasında fiziksel olarak gerçekleşecek festival çevrimiçi olarak da takip edilebilecek. Dünyanın çeşitli bölgelerinden ve Türkiye’den toplam 2237 kısa filmin başvuru yaptığı 19. Akbank Kısa Film Festivali’nin ulusal ve uluslararası yarışmalarının jüri üyeleri de açıklandı.

Ulusal Yarışma - Festival Kısaları

Beren Saat - Oyuncu

Umut Aral - Yönetmen

Ekin Koç - Oyuncu

Ali Aga - Kurgucu

Derya Bigalı - Akbank Sanat Müdürü

Uluslararası Yarışması - Dünyadan Kısalar

Mina Kavani - Oyuncu

Jonas Matzow Gulbrandsen - Yönetmen

Nik Xhelilaj - Oyuncu

Cem Altınsaray - Mubi Türkiye Direktörü Derya Bigalı - Akbank Sanat Müdürü

Forum Senaryo Yarışması

Merve Dizdar - Oyuncu

Emre Kayiş – Yönetmen

Berkay Ateş - Oyuncu, Oyun yazarı

Genç Bakışlar

Pınar Deniz - Oyuncu

Ziya Demirel - Yönetmen

Saki Çimen - Müzisyen