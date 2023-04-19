Akbank Kısa Film Festivali’nden yeni gelişmeler
19 yıldır festival kültürü yaratan Akbank Kısa Film Festivali’nin ‘Forum Senaryo Yarışması’ finalistleri ve ‘Perspektif’ bölümünün gösterim seçkisi açıklandı.
Yeni tarihleri 2-12 Mayıs 2023 olarak duyurulan 19. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında yer alan ‘Forum: Senaryo Yarışması’nda; ön seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda 8 senaryo finalist olarak belirlendi. Finale kalan proje sahipleri festival sırasında jüri üyeleri oyuncu Merve Dizdar, yönetmen Emre Kayiş ve oyuncu-oyun yazarı Berkay Ateş’e sunum yapacaklar.
2017 senesinde ilk kez açılan “Forum” bölümünde ise, kısa filmlerin senaryo aşamasından desteklenmesi ve projelerin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenleniyor. Akbank Kısa Film Forum, yapım desteği amaçlı bir kısa film senaryo yarışmasına da ev sahipliği yapıyor. Festival şimdiye kadar, Abbas Kiarostami, Reha Erdem, Jessica Woodworth, Yeşim Ustaoğlu, Cafer Panahi, Ahmet Uluçay, Tayfun Pirselimoğlu, Coşkun Aral, Barış Pirhasan gibi çok sayıda yerli ve yabancı değerli sanatçıyı masterclasslar ve filmleriyle ağırladı.
‘FORUM’ SENARYO YARIŞMASI FİNALİSTLERİ
Suzan Oğlu ve Sibel
Manolya Maya
Deliler Köyü
İpek Karan
Kudret
Mehmet Oğuz Yıldırım
Blues Brothers
Aziz Alaca
Çetin’in Olağan Hikâyesi
Elçin Engin
Face ID
Enes Yıldız
Rüyası Ömrümüzün Çünkü Eşyaya Siner
Koray Arıgümüş
Neredeyse Kesinlikle Yanlış
Cansu Baydar
JÜRİ ÜYELERİ
Akbank Sanat binasında fiziksel olarak gerçekleşecek festival çevrimiçi olarak da takip edilebilecek. Dünyanın çeşitli bölgelerinden ve Türkiye’den toplam 2237 kısa filmin başvuru yaptığı 19. Akbank Kısa Film Festivali’nin ulusal ve uluslararası yarışmalarının jüri üyeleri de açıklandı.
Ulusal Yarışma - Festival Kısaları
Beren Saat - Oyuncu
Umut Aral - Yönetmen
Ekin Koç - Oyuncu
Ali Aga - Kurgucu
Derya Bigalı - Akbank Sanat Müdürü
Uluslararası Yarışması - Dünyadan Kısalar
Mina Kavani - Oyuncu
Jonas Matzow Gulbrandsen - Yönetmen
Nik Xhelilaj - Oyuncu
Cem Altınsaray - Mubi Türkiye Direktörü Derya Bigalı - Akbank Sanat Müdürü
Forum Senaryo Yarışması
Merve Dizdar - Oyuncu
Emre Kayiş – Yönetmen
Berkay Ateş - Oyuncu, Oyun yazarı
Genç Bakışlar
Pınar Deniz - Oyuncu
Ziya Demirel - Yönetmen
Saki Çimen - Müzisyen
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