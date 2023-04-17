2. Uluslararası Tayf Kısa Film Festivali başlıyor
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tayf Kısa Film Festivali başlıyor. Festivalde 4 farklı kategoride toplam 40 film yarışacak.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlediği “Uluslararası Tayf Kısa Film Festivali”, 24-27 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENİYOR
Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan festivalde; kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon kategorilerinde 40 film izleyici karşısına çıkacak. Ödül alacak 12 film, 27 Nisan 2023 Perşembe günü 18:00‘de İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonunda düzenlenecek galada ödüllerine kavuşacak.
FESTİVALİN JÜRİ ÜYELERİ
Festival Direktörlüğünü İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nagihan Çakar’ın yaptığı festivalin ana jüri üyelerinin ise; yönetmen Murat Saraçoğlu, Acunmedya Akademi CEO’su Gökhan Mutlay, oyuncu Cansel Elçin, oyuncu Deniz Baysal Yurtcu, yapımcı/yönetmen İsmail Fidan, yapımcı/avukat Burhan Gün, senarist Zafer Külünk, oyuncu Sera Kutlubey, Tv8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu ve görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış olacağı belirtildi.
FESTİVAL PROGRAMI
24 Nisan Pazartesi
Finalist Filmlerin Gösterimleri (12.30-18.00) Kurmaca, Deneysel, Belgesel, Animasyon
Söyleşiler
12.30 Romandan Beyaz Perdeye: Mitat – Süleyman Arda Eminçe & Doğu Yücel
14.00 Setlerde Sanat Yönetmeni Olmak - Meral Efe Yurtseven & Yunus Emre Yurtseven
15.30 Bir Karakteri Oynamak - Hande Kaptan & Melih Selçuk
17.30 Dizileri Ve Filmleri Tartışmak - Gizem Ertürk & Oya Doğan
25 Nisan Salı
Film Gösterimleri & Film Ekipleriyle Söyleşiler (10.00-18.00) Kurmaca / Animasyon
Söyleşiler
12.30 Yapımcının Fon Bulma Yolculuğu - Anna Marıa Aslanoğlu
14.00 Oyunculuk Paneli: Kariyer Yolculuğu - Deniz Baysal Yurtcu, Sera Kutlubey, Zeynep Tuğçe Bayat
16.00 İlk Film İlk Yönetmenlik Deneyimi – Barış Sarhan
17.30 Hikayeden Senaryoya - Zafer Külünk
26 Nisan Çarşamba
Film Gösterimleri & Film Ekipleriyle Söyleşiler (10.00-18.00) Belgesel / Deneysel
Söyleşiler
13.00 Görüntü ve Sinemanın İlişkisi Ahmet Bayer & Emre Özel
14.00 Sinemada ve Ekranda Oyunculuk – Sarp Bozkurt & Anıl İlter
15.30 Bir Kısa Filmin Yurt Dışı Başarısı “Bulutlardan Aşağı”- Cansu Boğuşlu & Cansel Elçin
17.30 Bir Yönetmenin Yolculuğu- Murat Saraçoğlu
27 Nisan Perşembe
Yarışma Dışı Film Gösterimleri (10.00-16.00)
Ödül Töreni (18.00 Kokteyl / 19.00 Tören)
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