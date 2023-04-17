2. Uluslararası Tayf Kısa Film Festivali başlıyor

Yayınlanma: 17.04.2023 - 15:52

Güncelleme: 17.04.2023 - 15:52

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlediği “Uluslararası Tayf Kısa Film Festivali”, 24-27 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENİYOR



Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan festivalde; kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon kategorilerinde 40 film izleyici karşısına çıkacak. Ödül alacak 12 film, 27 Nisan 2023 Perşembe günü 18:00‘de İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonunda düzenlenecek galada ödüllerine kavuşacak.







FESTİVALİN JÜRİ ÜYELERİ



Festival Direktörlüğünü İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nagihan Çakar’ın yaptığı festivalin ana jüri üyelerinin ise; yönetmen Murat Saraçoğlu, Acunmedya Akademi CEO’su Gökhan Mutlay, oyuncu Cansel Elçin, oyuncu Deniz Baysal Yurtcu, yapımcı/yönetmen İsmail Fidan, yapımcı/avukat Burhan Gün, senarist Zafer Külünk, oyuncu Sera Kutlubey, Tv8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu ve görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış olacağı belirtildi.







FESTİVAL PROGRAMI

24 Nisan Pazartesi

Finalist Filmlerin Gösterimleri (12.30-18.00) Kurmaca, Deneysel, Belgesel, Animasyon

Söyleşiler

12.30 Romandan Beyaz Perdeye: Mitat – Süleyman Arda Eminçe & Doğu Yücel

14.00 Setlerde Sanat Yönetmeni Olmak - Meral Efe Yurtseven & Yunus Emre Yurtseven

15.30 Bir Karakteri Oynamak - Hande Kaptan & Melih Selçuk

17.30 Dizileri Ve Filmleri Tartışmak - Gizem Ertürk & Oya Doğan





25 Nisan Salı

Film Gösterimleri & Film Ekipleriyle Söyleşiler (10.00-18.00) Kurmaca / Animasyon

Söyleşiler

12.30 Yapımcının Fon Bulma Yolculuğu - Anna Marıa Aslanoğlu

14.00 Oyunculuk Paneli: Kariyer Yolculuğu - Deniz Baysal Yurtcu, Sera Kutlubey, Zeynep Tuğçe Bayat

16.00 İlk Film İlk Yönetmenlik Deneyimi – Barış Sarhan

17.30 Hikayeden Senaryoya - Zafer Külünk





26 Nisan Çarşamba

Film Gösterimleri & Film Ekipleriyle Söyleşiler (10.00-18.00) Belgesel / Deneysel

Söyleşiler

13.00 Görüntü ve Sinemanın İlişkisi Ahmet Bayer & Emre Özel

14.00 Sinemada ve Ekranda Oyunculuk – Sarp Bozkurt & Anıl İlter

15.30 Bir Kısa Filmin Yurt Dışı Başarısı “Bulutlardan Aşağı”- Cansu Boğuşlu & Cansel Elçin

17.30 Bir Yönetmenin Yolculuğu- Murat Saraçoğlu





27 Nisan Perşembe

Yarışma Dışı Film Gösterimleri (10.00-16.00)





Ödül Töreni (18.00 Kokteyl / 19.00 Tören)



