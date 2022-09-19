Akbank Sanat'ın "Başka Sesler Başka Odalar" sergisi sanatseverlerle buluşuyor
Akbank Sanat, 17. Contemporary Istanbul'da yer alan standında "Başka Sesler Başka Odalar" başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.
Akbank Sanattan yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın üstlendiği sergide, sanatçı Clement Valla'nın eseri yer alıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahraman, sanatçının çalışmasında görüldüğü sanılan veya hiç görülmeyen nesneleri, anları ve durumları gösterdiğini belirterek, "İnsan bilinci mikroskopla teleskop arasında sınırlıdır. İki aygıt da bize görmediklerimizi gösterir. Göremeyeceğimiz kadar küçük ve yakın, göremeyeceğimiz kadar büyük ve uzak cisimler, sadece bilinç dünyamızı değil muhayyilemizi de tayin eder" ifadelerini kullandı.
Kahraman, Valla'nın dijital sanatın olanaklarını kullanarak, her gün bakılan, göründüğü sanılan, yerinde ve sabit durduğuna inanılan doğanın, gizli ve gizemli yanına yeni boyutlar eklediğini aktardı.
Tersane İstanbul'da izlenime sunulan sergi, 22 Eylül'e kadar görülebilecek.
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