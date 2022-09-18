Contemporary Istanbul, Tersana Haliç'te sanatseverleri ağırlıyor

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 16:50
<p>Çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği <strong>Contemporary Istanbul,</strong> bu yıl <strong>Tersane İstanbul'da</strong> <strong>558 sanatçının bin 476 eseriyle</strong> sanatseverlerle buluştu. </p>

Çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği Contemporary Istanbul, bu yıl Tersane İstanbul'da 558 sanatçının bin 476 eseriyle sanatseverlerle buluştu. 

<p>Dünyadan 65 çağdaş sanat galerisinin katıldığı fuar <strong>22 Eylül tarihine kadar</strong> gezilebilecek.</p>

Dünyadan 65 çağdaş sanat galerisinin katıldığı fuar 22 Eylül tarihine kadar gezilebilecek.

<p>Fuarın ticari kimliğinin yanında bu sene; ikinci edisyonuyla '<strong>The Yard'</strong> isimli dış mekân heykel, video ve enstalasyon sergisi de açıldı. </p>

Fuarın ticari kimliğinin yanında bu sene; ikinci edisyonuyla 'The Yard' isimli dış mekân heykel, video ve enstalasyon sergisi de açıldı. 

<p>Yoğun ilginin olduğu fuara Kadıköy, Kabataş ve Karaköy'den <strong>ücretsiz tekne ulaşımı</strong> sağlandı.</p>

Yoğun ilginin olduğu fuara Kadıköy, Kabataş ve Karaköy'den ücretsiz tekne ulaşımı sağlandı.

<p>İki eseriyle fuara katılan sanatçı Koray Tokdemir, </p>

İki eseriyle fuara katılan sanatçı Koray Tokdemir, 

<p><em>"Bu bir sanatçı residence Artist in Residence projesi. Burada sanatçılara bir imkan yaratılarak eser üretmeleri sağlandı. Eserlerinde geri dönüşüm malzemeleri kullandılar. Ben de bu ölçüde kendi fikirsel arka planımla birleştirerek eser ürettim. </em></p>

"Bu bir sanatçı residence Artist in Residence projesi. Burada sanatçılara bir imkan yaratılarak eser üretmeleri sağlandı. Eserlerinde geri dönüşüm malzemeleri kullandılar. Ben de bu ölçüde kendi fikirsel arka planımla birleştirerek eser ürettim. 

<p><em>Çelik üretiminden arta kalan atık malzemelerle bizim kullanmamız için sağlandı. Aslında eserde kullanılan atık malzemenin çevreye olan katkısından çok insanların bu konsepti algılamasını sağlamak. </em></p>

Çelik üretiminden arta kalan atık malzemelerle bizim kullanmamız için sağlandı. Aslında eserde kullanılan atık malzemenin çevreye olan katkısından çok insanların bu konsepti algılamasını sağlamak. 

<p><em>Çok az bir malzemenin dünyaya bir katkısı yok ama bunu farkındalığına varmasını sağlamalı." </em>diyerek eserlerinin üretim sürecini aktardı.</p>

Çok az bir malzemenin dünyaya bir katkısı yok ama bunu farkındalığına varmasını sağlamalı." diyerek eserlerinin üretim sürecini aktardı.

<p>Çelik atıklarından eser üreten İtalyan sanatçı <strong>Chiara de Rocchi, </strong></p>

Çelik atıklarından eser üreten İtalyan sanatçı Chiara de Rocchi, 

<p><em>"Benim özellikle eserim lazer kesim atığı olduğu için her şeyden bir şeye hayat verebildiğimizi ifade etmek istedim. Onların torna atıklarını, lazer kesim atıklarıyla kendi eserimi oluşturdum"</em> diye konuştu.</p>

"Benim özellikle eserim lazer kesim atığı olduğu için her şeyden bir şeye hayat verebildiğimizi ifade etmek istedim. Onların torna atıklarını, lazer kesim atıklarıyla kendi eserimi oluşturdum" diye konuştu.

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