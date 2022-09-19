Sanatta bu hafta

19 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

Kardeş Kültürlerin Festivali

Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği 26 Eylül’e kadar altı ayrı mahallede yapılacak Kardeş Kültürlerin Festivali’nde 16 sanatçı konser verecek.

Programa göre bugün saat 19.30’da Mevlana Mahallesi Sitespor Sahası’nda Niyazi Koyuncu, Sefo; 20 Eylül Salı günü saat 19.30’da İçerenköy Mahallesi İdman Yurdu Sahası’nda Arif Sağ, Belkıs Akkale, Erdal Erzincan, Tolga Sağ; 21 Eylül saat 19.30’da Atatürk Mahallesi ATAPARK Konser Alanı’nda Candan Erçetin; 25 Eylül Pazar günü saat 17.30’da Mustafa Kemal Mahallesi Deniz Gezmiş Parkı’nda Kutsal Evcimen, Yavuz Değirmenci, Mikail Aslan, Onur Akın; 26 Eylül Pazartesi günü saat 19.30’da Kayışdağı Mahallesi 80. Yıl Cumhuriyet Parkı’nda Latif Doğan ve Koray Avcı sahne alacaklar.

‘Kerr’ MUBI’de...

Tayfun Pirselimoğlu’nun yönettiği “Kerr”, 24 Eylül’den itibaren MUBI’de seyirciyle buluşuyor. Filme özel yapılacak çevrimiçi gala 24 Eylül Cumartesi akşamı 20.00’de MUBI YouTube kanalında Muammer Brav’ın sunumuyla yapılacak. Yönetmen Tayfun Pirselimoğlu’nun yanı sıra filmin oyuncuları Erdem Şenocak, Jale Arıkan, Rıza Akın, Ali Seçkiner, Melih Düzenli ve Sinan Bengier, filmin yapımcısı Vildan Erşen, sanat yönetmeni Natali Yeres, görüntü yönetmeni Andreas Sinanos ve kurgucusu Ali Ağa söyleşiye katılacak.

‘Kırk Kapılı Oda’...

Akbank Sanat, “Kırk Kapılı Oda: Günümüz Sanatçıları Sergilerinin 40 Yılı” sergisini ziyaretçilerle buluşturuyor. Konsept ve sergileme tasarımını Bülent Erkmen’in, küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’nın üstlendiği sergi, Günümüz Sanatçıları sergilerinin 40 yılına ışık tutan bir dokümantasyon sergisi niteliğinde.

Sergide 40 yıla ait belgeler, fotoğraflar, videolar izleyicilere dijital ortamda sunuluyor.

Giriş katında izleyiciyi, 40 yılın sergilerine katılan ve katkısı olan 1147 kişinin isimlerinin tek tek yer aldığı görsel bir şov karşılıyor. 1. katın tamamında ise 40 yılın tüm bilgileri ve belgeleri bir dokümantasyon anlayışıyla 40 ekranda sergileniyor.