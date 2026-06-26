'Akdeniz’in Vicdanı' Bodrum ve Datça’da yankılanacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilecek olan eser, Türk ve Yunan sanatçıları aynı sahnede buluşturarak yalnızca bir konser değil, aynı zamanda güçlü bir hafıza ve dayanışma buluşması niteliği taşıyor. Göç yollarında kaybolan insanların anısına adanan “Göç Senfonisi – Karanlık Sular”, Akdeniz’in iki yakası arasında müzikle kurulan vicdani bir köprü olarak dinleyici karşısına çıkacak.

Eserin bestecisi Fuat Saka, yıllardır müziğinde Karadeniz’in, Anadolu’nun ve Akdeniz’in seslerini buluşturan bir sanatçı olarak tanınıyor. Bu kez Saka, göç olgusunu yalnızca politik ya da toplumsal bir başlık olarak değil; insanın yurdundan kopuşunu, bilinmezliğe yürüyüşünü, denizlerde kaybolan yaşamları ve geride kalan sessizliği notalara taşıyor. “Karanlık Sular”, adından da anlaşılacağı gibi yalnızca denizin karanlığını değil, insanlığın zaman zaman içine düştüğü duyarsızlığı da hatırlatıyor.

Konserde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası sahnede yer alırken, eserin şefliğini Anastasios Symeonidis üstlenecek. Aranjmanda Vangelis Zagrafos, kavalda Cihan Yurtçu, vokalde Ioanna Forti, Girit kemençesinde ise Zacharias Spyridakis yer alacak. Böylece konser, farklı kültürlerin, dillerin ve müzikal geleneklerin aynı acı ve aynı umut etrafında birleştiği özel bir buluşmaya dönüşecek.

Göç, insanlık tarihinin en eski gerçeklerinden biri. Ancak bugün Akdeniz, ne yazık ki bu gerçeğin en ağır tanıklıklarından birini taşıyor. Daha iyi bir yaşam umuduyla yola çıkan binlerce insanın hikâyesi, kimi zaman kıyıya ulaşamadan denizin sessizliğine karışıyor. “Göç Senfonisi – Karanlık Sular”, işte bu sessizliği müzikle görünür kılmayı, unutulan ya da görmezden gelinen hayatlara bir kez daha kulak vermeyi amaçlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen konserler, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 21.00’de Bodrum Şevket Sabancı Parkı’nda, 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 21.00’de ise Datça Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek.

Sanatın evrensel diliyle göçü, acıyı, hafızayı ve vicdanı aynı sahnede buluşturan “Göç Senfonisi – Karanlık Sular”, izleyicilere yalnızca bir müzik dinletisi değil; insan olmaya, hatırlamaya ve unutmamaya dair derin bir çağrı sunacak.

Konserler ücretsiz olarak izlenebilecek.