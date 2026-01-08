AKM'de İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası rüzgarı

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri’nin 16 Ocak’taki programında Uluslararası Lionel Tertis Viyola Yarışması birincisi İngiliz solist Timothy Ridout, viyola ile performans sergileyecek. Programda, İngiliz besteci R. Vaughan-Williams’ın Viyola İçin Süit eseri ve Ludwig van Beethoven’ın neşeli Sekizinci Senfonisi yer alacak. Deneyimli şef Raoul Grüneis yönetimindeki orkestra, her iki eseri de sahneye taşıyacak.

23 Ocak’taki programda, Finlandiyalı şef Ari Rasilainen yönetiminde gerçekleşecek. Viyolada Denizsu Polat ve kemanda Deniz Yakın’ın solist olarak sahne alacağı konserde; Wolfgang Amadeus Mozart ve Jean Sibelius’un eserleri yer alacak. Konserin ilk bölümünde Mozart’ın Avrupa yolculuklarının ardından şekillenen müzikal dili dinleyiciyle buluşacak. İkinci bölümde ise Sibelius’un İtalya seyahatinden aldığı ilhamla ortaya koyduğu İkinci Senfonisi seslendirilecek.

30 Ocak’taki programda ise Giuseppe Mengoli yönetimindeki orkestraya, piyanoda Cem Babacan solist olarak eşlik edecek. Konserde, Brahms’ın Schoenberg tarafından orkestrasyona uyarlanmış Kuartet eseri sahnede hayat bulacak. Ardından Beethoven’ın klasik ve romantik dönemi birleştiren Birinci Piyano Konçertosu seslendirilecek. Cem Babacan’ın virtüöz yorumu, eserlere derinlik ve dinamizm katacak. Konser, izleyicilere ışıltılı ve unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri, AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda.