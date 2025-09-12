AKM’de Pekinel Uluslararası Masterclass final konseri

Dünyaca ünlü piyano ikilisi Güher & Süher Pekinel kardeşler, uluslararası kariyerlerinin başında olan genç yeteneklerle aynı sahneyi paylaşacak.

Konser İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Opera Salonu’nda 12 Eylül akşamı 20.00’da gerçekleşecek.

Bu özel konserde, sanatın geleceğine ışık tutan genç müzisyenler Liang Dai (A Bu), Alpay Jan İnkilap, Eda Seviniş, Eden Chen, Naz İrem Türkmen, Elvin Hoxha Ganiyev, Can Saraç, Veriko Tchumburidze, Taisiia Lavrova, Umut Sağlam, Arseniy Gusev, Dongping Wang ve Jamal Aliyev dünyaca tanınan piyanist ve akademisyen Prof. Dr. Markus Becker eşliğinde sahneye çıkacak.