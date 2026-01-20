AKM'deki konserde İFO'ya, Korobeinikov ve Rodionov eşlik etti: Yeni yıl, ilk konser

Kurucuları arasında gazetemizin başyazarlarından Nadir Nadi’nin de olduğu İstanbul Filarmoni Derneği, 80’inci yılını geride bıraktı. Derneğin orkestrası olan İstanbul Filarmoni Orkestrası (İFO) da 2026’ya ve derneğin 81’inci yılına hızlı girdi. 2025’in son konserini, 28 Aralık’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde veren İFO, önceki akşam, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin tiyatro salonunda, “Yeni Yıl Konseri”yle dinleyicilerle buluştu.

Şef Orçun Orçunsel’in yönetimindeki İFO’yu izlemek için AKM’nin tiyatro salonunun tüm koltuklarını doldrmuştu müzikseverler. Ancak yalnızca İFO değildi sahnede olan. Orkestraya Londra’daki Wigmore Hall, Amsterdam Concertgebouw ve Paris’teki Théâtre des Champs-Élysees gibi mekânlarda konuk sanatçı olarak sahneye çıkan ve Iván Fischer, Vladimir Ashkenazy ve Alain Altinoglu gibi şeflerin yönetiminde St. Petersburg Filarmoni Orkestrası, NHK Senfoni Orkestrası ve Orchestre National de France gibi orkestralarla birlikte performans sergileyen Andrei Korobeinikov (piyano) ile Vova Rodionov (trompet) da eşlik etti.

ŞOSTAKOVİÇ GECESİ

İFO, Dmitri Şostakoviç’in, düzenlemesi şef Orçunsel’e ait “2’nci Caz Süitinden Vals No.2” ile başladı geceye.

Ardından Korobeinikov ve Rodionov, İFO’yla birlikte, Şostakoviç’in “Piyano Konçertosu No.1 op.35” yapıtını icra etti. Dışarıdaki kar ve soğuk havaya karşın ikilinin orkestrayla uyumu, dinleyenlerin içini ısıttı dersek yanılmayız.

Korobeinikov ve Rodionov’un ardından İFO, Ottorino Respighi’nin “Antik Aryalar ve Danslar Süiti No. 3” yapıtı ile Gustav Holst’un “St.Paul’s Süiti”ni icra ederek sonlandırdı geceyi. Salondan gelen büyük alkış sonrası İFO, şef Orçunsel ile birlikte bis parçası olarak yeniden Şostakoviç’in, “2’nci Caz Süitinden Vals No.2” yapıtını seslendirdi.

‘EVİMDEYMİŞİM GİBİ’

Gecenin sonunda Korobeinikov ve Rodionov’a geceye ilişkin ne hissettiklerini sorduk. Trompet sanatçısı Rodionov, konsere gelen klasik müzikseverlere teşekkür ederek “Kendimi sanki evimde çalıyormuşum gibi hissettim. Bu akşam tüm bu eserleri dinleyiciler için seslendirmek çok sıcak ve çok keyifliydi. Genel olarak İstanbul da bizi çok iyi ve içten karşıladı” dedi. Piyanist Korobeinikov da şunları söyledi: “Öncelikle herkese mutlu yıllar. Benim için büyük bir keyif oldu. Sanırım İstanbul’a son gelişim yaklaşık 10 yıl önceydi. Buradaki yepyeni salonda ilk kez bulunuyorum, burada olmaktan çok mutluyum. Umarım tekrar gelebilirim.”