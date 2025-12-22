AKM Kahve konserlerinde flüt arp ikilisi

Dünya sahnelerinde de konserler veren iki usta müzisyen Bach, Gluck, Ibert ve Fazıl Say gibi bestecilerden flüt arp ikisi için uyarladıkları eserleri seslendirdiler. Sanatçıların besteci ve eserleri anlatarak verdikleri konser hayranlıkla izlendi.

Cumartesi sabahları klasiği haline gelen kahve konserleri 27 Aralık saat 11’de Rüstem Mustafa (1.Keman), Ezgi Er (2.Keman), İlay Küçükçiftçi (Viyola) ve Umutcan Topçu (Çello)’dan oluşan dörtlünün Mozart ve Haydn’ın eserlerinden oluşan oda müziği konseriyle devam edecek.