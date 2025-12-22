Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKM Kahve konserlerinde flüt arp ikilisi

AKM Kahve konserlerinde flüt arp ikilisi

22.12.2025 16:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKM Kahve konserlerinde flüt arp ikilisi

Atatürk Kültür Merkezi'nde Cumartesi sabahları düzenlenen Kahve Konserleri’nde, 20 Aralık günü İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası flüt grup şefi Bülent Evcil, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası arp grup şefi Çağatay Akyol ikilisi Baroktan günümüze uzanan bir program seslendirdi.

Dünya sahnelerinde de konserler  veren iki usta müzisyen Bach, Gluck, Ibert ve Fazıl Say gibi bestecilerden flüt arp ikisi için uyarladıkları eserleri seslendirdiler. Sanatçıların besteci ve eserleri anlatarak verdikleri konser hayranlıkla izlendi.  

Cumartesi sabahları klasiği haline gelen kahve konserleri 27 Aralık saat 11’de Rüstem Mustafa (1.Keman), Ezgi Er (2.Keman), İlay Küçükçiftçi (Viyola) ve Umutcan Topçu (Çello)’dan oluşan dörtlünün Mozart ve Haydn’ın eserlerinden oluşan oda müziği konseriyle devam edecek.

İlgili Konular: #konser