AKM, Ocak 2026'da çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak

Türkiye'nin gelişmiş sahne teknolojilerine ev sahipliği yapan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 2026'nın ilk ayında dopdolu programıyla sanatseverlerin buluşma noktası olacak.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, Absürt tiyatronun çağdaş ustalarından Matei Vişniec'in kaleme aldığı, "Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" oyunu, 3 ve 4 Ocak 2026'da AKM Tiyatro Salonu'nda seyircinin beğenisine sunulacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi 3 Ocak'ta, AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda "Yeni Yıl Konseri" verecek.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölümsüz eseri "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", Serdar Biliş'in yönetmenliği ve uyarlamasıyla 4 Ocak'ta, Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneye konulacak.

"Sema Nedir Bilir Misin? Sema Mukabelesi Deneyimi" 7 Ocak 2026'da Tiyatro Salonu'nda izlenebilecek. Yüce Gümüş'ün sanat yönetmenliğinde hazırlanan etkinlik, Mevlevi geleneğinin asırlardır süregelen manevi yolculuğunu dijital sanatın olanaklarıyla sunacak.

Giuseppe Verdi'nin eşsiz bir hikayeyi operatik bir başyapıta dönüştürdüğü La Traviata, Recep Ayyılmaz'ın yönetmenliğinde 8, 10, 17, 21 ve 31 Ocak 2026'da Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek.

AKM VİYANA MOZART ORKESTRASINI KONUK EDECEK

"Üç Büyükler Barış Manço, Tanju Okan, Cem Karaca Şarkıları" konseri, 10 Ocak'ta AKM sahnesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

AKM, 11 Ocak'ta gerçekleşecek "Yeni Yıl Konseri"nde Viyana Mozart Orkestrası'nı konuk edecek.

Keman sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun ile Çinli piyanist Jiao Li'nin sahnede olacağı İpek Yolu Yolculuğu konseri 11 Ocak'ta gerçekleşecek.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, yitik bir mitin gölgesinde sürdürülen hummalı bir çalışmayla gerçekleşen müzikal başkaldırı Troya efsanesi 13 Ocak'ta izlenebilecek.

Çaykovski'nin besteleri ve Marius Petipa'nın librettosu ile bale tarihinin sevilen eserlerinden "Fındıkkıran", yılbaşı atmosferinin masalsı dünyasını 14, 15, 22, 24, 28 ve 29 Ocak'ta AKM sahnesine taşıyacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU, "FERAHFEZA" KONSERİ VERECEK

Suç dünyasının acımasız kuralları içinde duygusal biri olmanın imkansızlığıyla yüzleşen ünlü bir mafya babasının hikayesini işleyen "Anlat Bakalım", Hakan Altıner'in yönetmenliğinde 15 Ocak'ta sahnede olacak.

Okan Bayülgen’in yazıp yönettiği "Kanlı Kabare", 16 Ocak'ta AKM Tiyatro Salonu'nda seyircinin beğenisine sunulacak.

Saksafon virtüözü, besteci ve prodüktör Anıl Şallıel, müziğin çok sesliliğini sahneye taşıyan "Anıl Şallıel ve Arkadaşları" konser serisiyle 17 ve 31 Ocak'ta AKM sahnesinde olacak.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 18 Ocak'ta AKM Tiyatro Salonu'nda "Ferahfeza" başlıklı etkinlikle yeni yılın ilk konserini verecek.

İstanbul Filarmoni Orkestrası, yeni yılı müzikle karşılamak üzere 18 Ocak'ta müzikseverlerle bir araya gelecek.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, "Kopuzdan Günümüze" başlıklı konseriyle 19 Ocak'ta AKM sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

"Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Anısına" konseri 27 Ocak'ta gerçekleşecek.

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, 20 Ocak'ta Hisar makamında icra edilecek klasik fasıl konseriyle AKM sahnesinde performans sergileyecek.

Devlet Halk Dansları Topluluğu, 21 Ocak'ta AKM Tiyatro Salonu'nda "Miras" adlı gösteriyi sahneleyecek.

Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın başrollerini paylaştığı "Aşk Biter mi?" 22 Ocak saat 20.30'da AKM Tiyatro Salonu'nda izlenebilecek.

Musa Göçmen SenfoRock Symphonic Rock Day konseri, 24 Ocak'ta AKM'de dinleyicilerle buluşacak.

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğunun "Saz Solistleri ve Renkleri" konseri ile İstanbul Modern Folk Müzik Topluluğunun "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Anısına" konseri 27 Ocak'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu, Johann Wolfgang von Goethe'nin başyapıtı "Faust" eserini 30-31 Ocak'ta AKM Tiyatro Salonu'nda sergileyecek.

KAHVE KONSERLERİ SANATSEVERLERİ AĞIRLAYACAK

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri kapsamında 3 Ocak'ta Evrim Demirel Piyano Resitali, 10 Ocak'ta Elif Canfeza Gündüz Quartet'in ilk albümü Way Out'un lansman konseri, 17 Ocak'ta müzisyen Cenk Erdoğan konseri, 31 Ocak'ta keman sanatçısı Ezgi Yürümez ve piyanist Kaan Bıyıkoğlu'nun resitali sanatseverlerle buluşacak.

"Müziğin Sonsuz Çizgisi: Doğu Müziğinin Batı Müziği Üzerindeki Ses Haritası" başlıklı etkinlik 24 Ocak'ta izlenebilecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) Denizbank Konserleri kapsamında 16 Ocak'ta Türk Telekom Opera Salonu’nda sahne alacak. Orkestra, 23 Ocak’ta Finlandiyalı şef Ari Rasilainen yönetiminde konser verirken 30 Ocak’ta ise Giuseppe Mengoli yönetiminde, piyanoda Cem Babacan eşliğinde sahnede olacak.

AKM'DE ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Philip Ridley’nin çarpıcı metni "Işıltılı Haşerat", İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından, Can Utku çevirisi ve Emre Basalak yönetmenliğinde 10-11 Ocak'ta sahnelenecek.

Mapping teknolojisiyle hayat bulan "İki Kule Bir Rüya"da yer alan İstanbul masalları, 11, 18 ve 25 Ocak'ta çocukların beğenisine sunulacak.

Çocuk izleyicileri Kuzey Kutbu’nda geçen renkli ve neşeli bir yeni yıl masalına götüren "Ho Ho Ho Müzikali", 24 Ocak'ta sergilenecek.

"Önüm Arkam Duygularım Sobe" 7 yaşındaki Deniz’in bir masalla başlayan içsel yolculuğunu sahneye taşıyacak. İzleyicileri duyguların renkli dünyasına götüren eser 25 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.

Anadolu Ateşi, 4-12 yaş aralığında 80 yetenekli çocuktan oluşan dans topluluğu Kıvılcım’ın gösterisi 26 Ocak'ta sahneleyecek.