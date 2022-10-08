AKM Yeşilçam Sineması'nda eski Türk filmleri ücretsiz gösteriliyor

08 Ekim 2022 Cumartesi, 16:15

Yeşilçam Sineması, 1998 yılında Beyoğlu’nda faaliyete başladı. Sadece bağımsız filmlerin gösterilmesi ilkesiyle çalışan sinema, hiçbir dağıtım şirketine bağlı olmadan, kendi ilkeleri doğrultusunda film seçkisi yaparak faaliyetini sürdürüyor ve Türkiye’deki tek “Bağımsız Program Sineması” olarak biliniyor.

Bağımsız uzun metraj filmlerin yanında, kısa film ve belgesellerin de gösterimlerine olanak sağlayan Yeşilçam Sineması; yönetmen, oyuncu ya da ülke temalı film haftaları ve kısa film ve belgesel festivallerine de ev sahipliği yapıyor. Yönetmen Reis Çelik tarafından kurulan sinema, artık bu geleneğini Atatürk Kültür Merkezi'nde sürdürüyor.



KARANLIKTA UYANANLAR

Yönetmen: Ertem Göreç

Yapım yılı: 1964

Süre: 114 Dakika

1960'ların Türkiye'sinde geçen bu politik filmde, yeni sanayileşmekte olan bir şehirde, boya fabrikasında çalışan fabrika işçileri, fabrika sahibini konunun merkezine almaktadır. Filmde işlenen konular arasında 1960'lar Türkiye'sindeki ithalat, ihracat pazarlıkları ve işçi sınıfının, sendikalaşmanın, işçi hakları, grev ve işçi-işveren ilişkilerinin eleştirel bir dille ele alınması sayılabilir.

Oyuncular

* Fikret Hakan,

* Ayla Algan,

* Beklan Algan.

CANIM KARDEŞİM

Yöneten: Ertem Eğilmez

Senaryo: Sadık Şendil

Yapım Yılı: 1973

Süre: 92 Dakika

Canım Kardeşim, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği, 1973 yapımı bir Türk dram filmidir. Türk Filmlerinin başyapıtları arasında gösterilmektedir. Filmin müzikleri ve senaryosu yayınlandığı döneme damga vurmuştur. Dram türündeki sinema filminin başrollerini Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Kahraman Kıral paylaşmıştır. Vizyona girdiğinde büyük başarı elde edememesine rağmen Türk sinemasının en iyi dram filmlerinden birisi olarak kabul edilir

Oyuncular

* Tarık Akan,

* Halit Akçatepe,

* Kahraman Kıral.

HIÇKIRIK

Yönetmen: Orhan Aksoy

Senaryo: Hamdi Değirmencioğlu

Yapım yılı: 1965

Süre: 101 Dakika

Kenan (Ediz Hun), Çamlıca’da bir köşkte yaşamaktadırlar. Kenan'ın babası Yüzbaşı Ziya Bey bir av kazasında ölmüştür. Müfettiş Azmi Bey (Hulusi Kentmen) Kenan'a babalık yapmıştır. Kenan büyüdüğünde Azmi Bey'in kızı Nalan'a (Hülya Koçyiğit) aşık olur. Tek sorun Nalan'ın öksürük nöbetleridir. Dr İlhami (Kartal Tibet) zatülcenp teşhisi koyar. Hıçkırık, Orhan Aksoy'un yönettiği 1965 yapımı Türk filmi. Filmin senaryosu Hamdi Değirmencioğlu tarafından yazılmıştır. Başrollerini Hülya Koçyiğit, Ediz Hun ve Kartal Tibet paylaşmıştır.[1][2] Kerime Nadir'in 1936 tarihli Hıçkırık romanından yapılan ikinci uyarlamadır. İlk uyarlama, 1953 yılında Atıf Yılmaz tarafından çevrilmiştir. 1971 yılında yine Kerime Nadir'in devam romanı olan Son Hıçkırık romanından uyarlanan bir devam filmi olan Son Hıçkırık çevrilmiştir.

Oyuncular

* Hülya Koçyiğit,

* Ediz Hun,

* Kartal Tibet.

GURBET KUŞLARI

Yönetmen: Halit Refiğ

Yapım yılı: 1964

Tahir Ağa, Maraş'ta işleri bozulunca bütün mal varlığını satıp karısı Hatice, oğulları Selim, Murat, Kemal ve kızı Fatoş ile birlikte İstanbul'a göç eder. Bir tamirci dükkânı açar, ancak Tahir Ağa, kendini şirket sahibi olarak tanıtan biri tarafından dolandırılır ve bütün parasını kaybeder. Bunun üzerine küçük bir dükkân açarak toparlanmaya çalışır fakat işler düşündüğü gibi kolay olmayacaktır.

Oyuncular

* Cüneyt Arkın,

* Pervin Bar.