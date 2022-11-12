AKM'de Atatürk Oratoryosu
Sonsuzluğa uğurlanışının 84. Yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta konserlerle anıldı.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB), İstanbul’un iki yakasında, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi’nde 10 Kasım Perşembe akşamı aynı saatte verdiği iki ayrı konser de saygı duruşuyla başladı ve sanatçılar ekrana yansıyan Atatürk fotoğrafları ve sözleri önünde eserleri seslendirdiler.
Sanatçı ve sanatseverlerin tek vücut olduğu konserlerde Ata’ya saygı, özlem ve coşku vardı.
AKM’deki konserde, Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerinden Nevit Kodallı’nın müziği ve şair Cahit Külebi’nin metninden oluşan “Atatürk Oratoryosu” seslendirildi. İDOB solist sanatçıları soprano Perihan N. Artan, mezzosoprano Jaklin Çarkçı, tenor Berk Özbek ve bariton Alper Göçeri’ye şef Murat Kodallı yönetiminde İDOB orkestrası ve korosu eşlik etti.
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