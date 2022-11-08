"Atatürk Portreleri Sergisi" Bornova’da açıldı

08 Kasım 2022 Salı, 10:16

Bornova’da “Atatürk'ü Anma Haftası” etkinlikleri "Opart Yorumla Atatürk Portreleri” isimli resim sergisi ile başladı. Öğretmenliğinin yanı sıra grafik tasarım, duvar resmi, karikatür ve dijital mizah çalışmaları da yapan Taner Sarıçam, serginin açılışını öğrencileri ile birlikte yaptı.

Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan sergide 50x70 ölçülerindeki duralitler üzerine şablon baskı yöntemiyle basılan 18 Atatürk Portresi yer aldı. Sanatçı Taner Sarıçam, eserlerini böylesi önemli bir haftada sergileme şansı tanıyan Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Atatürk’ü Anma Etkinlikleri’nin hafta boyunca dolu devam edeceğini hatırlatarak, tüm Bornovalıları sergiyi görmeye davet etti. Başkan İduğ, “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadık, unutmayacağız. Başta Cumhuriyet olmak üzere O'nun bizlere kazandırdıklarını sonsuza dek yaşatacağız” dedi.

Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açan Sergi, 13 Kasım'a kadar gezilebilecek.