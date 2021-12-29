AKM'de sanat teknoloji ile buluşacak

29 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

AKM’nin 2 bin kişilik ana opera salonuna Türt Telekom’un ana destekçisi olması dolayısıyla Türk Telekom adı verildiğini duyduğumuzda ilk tepkimiz olumsuz olmuştu. Ne yani, üzerinde bu kadar hassasiyetle durduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nin inşaattan sonra adı ne olacak korkusu boş çıkmış, adı Atatürk Kültür Merkezi kalmıştı ama şimdi başına Telekom mu gelecekti? Neyse ki bu işbirliğinin opera salonuna dijital destekle sınırlı kalacağı ve adının da sadece bu salonun başına geleceğinin açıklaması içimizi rahatlatmıştı. Sonrasında opera salonunun teknik donanımının bitmediği ve tamamlanacağı gerekçesiyle kapatılması bu konuyu da unutturmuştu.

Salon hâlâ kapalı ama Türk Telekom Kültür Sanat Direktörü Funda Öge ile buluşup sohbet edince neler yapılabileceği konusunda biraz daha fikir sahibi olduk. Funda Öge, daha önce İstanbul Modern’de uzun yıllar çalıştığı için sanat ve kültür konularında proje üretme ve işbirliği için kolları sıvamış. Şimdilik Bakanlık ile ilk yaptıkları AKM’ye Wİ-Fi, 4.5 G, 5G mobil altyapısı ve yenilikçi teknoloji hizmetleri sağlayıcılığı dışında etkinlikler, atölyeler kapsamında da hizmet vermeyi amaçlıyor: Bunlardan biri Sanat Sokağı’nda konuşlanacak Robot Cafe. Müşterilerin ısmarlayacağı kafe, robot tarafından hazırlanarak servis edilerek yeni bir deneyim yaşatılacak. Yine bu mekânda herkese açık olacak Türk Telekom Lounge’da özel ağırlama sağlanacak ve hizmetler tanıtılacak.

ENGELLİ BİREYLERE HİZMET

Kültür sanat alanında, AKM Sanat Yönetmenliği ile yapılacak işbirliği ile “Gün Işığı Projesi” ile görme engelli çocuklara yönelik konser ve sergi izleme kolaylıkları sağlanacak. Yine “Sesli Adımlar” projesi ile görme ve işitme engelli bireylerin program izlemeye geldiklerinde yerlerini bulmaları sağlanacak. Ayrıca “Sesli Betimleme” ile de görme engelli bireylere sergi gezmeleri yapılabilecek. Bunlar dünyanın gelişmiş kentlerindeki kültür sanat merkezlerinde uygulanan ve engelli bireylerin sergi gezerken eserleri tanımalarına ve konser izleyebilmelerine olanak sağlarken, İstanbul’da da hayata geçmiş olacak.

Türk Telekom, ülkenin en büyük müşteri sayısına sahip bir dijital platform olarak (51 bin müşteri) kültür ve sanat alanında da dijital teknolojinin en son yeniliklerini sağlayarak hizmet vermek istiyor. AKM opera salonuna ana destekçi olma talebi de kendilerinden gelmiş. Teknoloji ile sanatı buluşturarak eğlence, dinlence, deneyim alanları ve özel etkinliklerle ziyaretçilere keyifli vakit geçirmelerini gerçekleştirmek istiyorlar ve bunu ilk olarak Kültür Yolu projesinde yapmışlar. Kuşkusuz, teknolojinin geldiği noktada sanatın da bundan yararlanmaması ve uzak durması düşünülemez. Yeni nesil sanat, dijital platforma taşınırken yeni değerler yaratılıyor. Bize de Telekom Opera Salonu’nun yeniden açılmasını beklemek ve bu yenilikleri deneyimlemek kalıyor.