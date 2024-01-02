AKM'de yeni yıl heyecanı devam ediyor!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:12

Güncelleme: 02.01.2024 - 12:12

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın (İDSO) şef Howard Griffiths yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda verdiği Yeni Yıl Konserini klasik müzik dinleyicisi coşkuyla izledi. İstanbul Devlet Opera Balesi’nin (İDOB) konseri bu akşam AKM’de.

İDSO’nun solisti daha önce Borusan Quartet ile dinlediğimiz trompet yıldızı Lucienne Renaudin Vary idi. L. Bernstein’in ‘Candide Uvertürü’ ile başlayan, M. Ravel’in “Bolero” eseriyle biten konserde Vary müthiş enerjisiyle J. N. Hummel’ın ‘Trompet Konçertosu’ nu seslendirdi.

İDOB ise, yeteneğiyle olduğu kadar enerjisiyle de dikkat çeken şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Süreyya Operası’nda kapalı gişe yapılan Yeni Yıl Konseri’ni AKM’de ikinci kez verecek. İDOB Orkestrası, korosu ve solistlerinin sahnede olacağı gecede; dünya opera repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve yine sevilen marşlar, polkalar seslendirilecek.