Aksoyoğlu’ndan 'Fragmanlar' sergisi

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 11:06

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 11:06

Sanatçı yıllar boyunca çeşitli şehirleri ve ülkeleri ziyaret ederek müzelerde ve çeşitli yerlerde çizimler yapmıştır. Bu eskiz defterleri, 2022 yılında tamamladığı "Onbinyıllık hikaye" adlı başyapıtına ilham vermiştir. Eser tek parça olarak 35 metre uzunluğunda yapılmıştır ve 2022 Başkent Kültür Yolu Projesi'ne kabul edilerek sergilenmiştir. Eserde Türkiye ve Dünya müzelerinde çizilmiş bölümler kronolojik ve tematik olarak bir araya getirilmiştir. Bu eser, türünde tek örnektir ve hepsi yerinde gezilerek çizilmiştir. Sergi, ilgi gördüğü için Medya Sanat Galerisi'nde yeniden seyirciyle buluşacaktır. Sergi, "Onbinyıllık hikaye" eseriyle birlikte, hikayeden esinlenerek üretilen ve her biri ayrı bir bölümü içeren tuvallerden oluşmaktadır. Sanatçı, estetik algısıyla yaşadığı toprakları adım adım gezerek, geçmişine ve uygarlıklara saygı duruşunda bulunuyor.

31 MART'TA AÇILACAK

Ankara'da 1968 yılında doğan dışavurumcu ressam Ayla Aksoyoğlu, Gazi Üniversitesi Resim Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu ve resim çalışmalarını o tarihten bu yana aralıksız olarak sürdürmektedir. 2006 yılında, 32. DYO Resim Yarışması'nda sergilenmeye layık görülen eserleri arasında yer almıştır. Ayrıca 2007 yılında 68. Devlet Resim Heykel Yarışması'nda da eserleri sergilenmeye değer bulunmuştur. Sanatçı, yurt içinde ve yurt dışında 15 kişisel sergi ve karma sergi, fuar, bienal ve sanat kolonisi etkinliklerinde yer almıştır. Ayrıca, ulusal çapta gazete, dergi ve internet portallerinde sanat yazıları düzenli olarak yayımlamaktadır. 31 Mart'ta açılacak olan sergi, 26 Nisan'a dek Medya Sanat Galesi'nde izlenebilir.