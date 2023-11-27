Alaçatı’da ‘tiyatro hafta sonu’

Yayınlanma: 27.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.11.2023 - 03:00

İzmir Alaçatı sakinleri hafta sonu iki gün üst üste tiyatro keyfi yaşadı. 24 Kasım Cuma akşamı Sınırlar izleyiciyle buluşurken önceki gün ise bol ödüllü Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit sahnelendi. Zaten oyunların namı kendilerinden önce İzmir’e gelmişti, izleyici de hayal kırıklığına uğramadı.

İstanbullular pek hissetmese de özellikle pandemiyle birlikte şehirden göç eden insan sayısı arttı. Genellikle de güneylere doğru yapılan göçler, örneğin Alaçatı gibi nispeten yeni, büyük oranda da sadece yaz mevsimiyle özdeşleştirilen bölgelerin tüm yıl yaşanılan yerler haline gelmesine yol açtı. Buralarda yaşamaya başlayan insanların doğal olarak kültür sanat ihtiyacı doğdu... The Stay Warehouse yönetimi de bu ihtiyaca yönelik kültür sanat etkinlikleri düzenlediklerini, bundan para kazanmayı amaçlamadıklarını belirtiyor. Otel 2017 yılındaki açılışını da Fazıl Say resitaliyle yapmıştı. Tüm yıl açık olan otelde örneğin iki haftada bir “tiyatro hafta sonu”, Başka Sinema işbirliğiyle film gösterimleri, sergiler, hatta opera ve bale temsilleri yapılıyor. Etkinliklere genelde artık Alaçatılı olan sakinler katılım sağlıyor, mekânı da dolduruyorlar. Yani Alaçatı, artık sadece “cıvıl cıvıl Alaçatı geceleriyle” değil, kültür ve sanatın başarılı örnekleriyle de anılmış oluyor.

İKİ TARAF DA YANLIŞSA...

DavId Mamet’in “Oleanna” adlı eserinden Kayhan Berkin’in “Sınırlar” ismiyle uyarladığı oyunda Ecem Uzun ve Kenan Ece rol alıyor. Oyunun tanıtımında şu cümleler yer alıyor: “Kafanızın karışmasına hazır olun. Unutmayın; hangi tarafı tutarsanız tutun, yanlış taraftasınız.” Oyun öncesi okuduğumda pek inanamadığım bu sözler, oyun esnasında ve bittikten sonra kafamın içinde dönüyordu. Kendini tartıştırmaya açık bir oyun. İnsan olmanın cilvelerinden biri midir bilinmez, içten içe bir taraf olmak, hatta kadın karakterin tarafında olmak istedim, ancak oyunun başarılı metni buna izin vermedi. Oyun “sınırların” güçle birlikte nasıl değişebileceğini ortaya koyuyor. Bittikten sonra iki tarafın da hatalarını düşünürken ve onlara sinirlenirken buldum kendimi.

DİRMİT DURUR MU?

Latife Tekin’in aynı adlı romanından uyarlanan Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit, Hemhâl Tiyatro tarafından beş yılda 400’ün üzerinde sahnelendi. Geçen bu sürede hem oyun hem de tek kişilik performansıyla Nezaket Erden bolca ödül aldı. Hakan Emre Ünal’ın yönettiği oyun Dirmit karakterinin sonsuz merakını ve engelleri aşma çabasını anlatıyor. Köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini, Dirmit’in “Ben durur muyum, durmam” diyerek sokakları, kitapları, aşkı keşfederken ailesini de nasıl aştığını görüyoruz. Erden’in performansı ise “gözler önüne sermek” deyimini tam anlamıyla karşılıyor. Sahnedeyken romanı okuyormuş gibi hissettiren, romanı okurken zihnimde böyle canlandırmak isteyeceğim bir performans. Oyun, aralık ayı Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda ve 27 Aralık’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.