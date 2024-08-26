Alanya'da tarih gün yüzüne çıkıyor: Naula Antik Kenti turizme hazırlanıyor

Yayınlanma: 26.08.2024 - 17:50

Güncelleme: 26.08.2024 - 17:50

Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan ve Bizans dönemine ait olduğu düşünülen Naula Antik Kenti’nde yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan antik kentin arkeolojik değerlerinin korunarak gün yüzüne çıkarılması ve kültür turizmine kazandırılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Alanya Belediyesi iş birliği içerisinde yürütülen projede, temizlik çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Yaklaşık 1 ay önce Alanya Belediyesi ve Alanya Müzesi ekiplerince başlatılan bitki temizliği çalışmaları, tarihi dokuyu koruyarak yapılıyor ve 1 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Temizlik çalışmalarının ardından, Naula Antik Kenti’nin çevre düzenlemesi Alanya Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında yapılacak ve antik kent gezilebilir bir ören yeri haline dönüştürülecek.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar, Naula Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Özçelik, antik kentin turizme kazandırılması ve bölgedeki kültür turizmine yönelik işlemlerin hızlandırılması için talimat verdi.

Başkan Özçelik yaptığı açıklamada, "Günün ikinci ziyaretinde, tarihi Bizans dönemine kadar uzanan ve tamamı Bizans yapısı olan Naula Antik Kenti’ndeyiz. Alanya Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, buranın temizliğine yaklaşık 1 ay önce başladık ve çalışmalar yaklaşık 1 ay daha devam edecek. Bu kentte 6 tapınak, kilise gibi birçok tarihi yapı mevcut. Denize 300 metre mesafede ve Mahmutlar Mahallesi’nin tam merkezinde yer alıyor. Temizlik tamamlandıktan sonra, gerekli projeleri uygulayarak Naula Antik Kenti’ni turizme açmayı amaçlıyoruz" dedi.