Büyüsüne kapılın: Görkemli yapıları ile Efes Antik Kenti

18 Ağustos 2024 Pazar

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti eşsiz mimari eserleri ile binlerce yıldır ayakta. Efes Antik Kenti, M.Ö. 6000 yıllarına kadar uzanan köklü bir tarihe sahip. Kentin giriş kapısı, sizi tarihî bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Girişte karşınıza çıkan ilk yapılar, Efes’in ihtişamlı geçmişini yansıtan kalıntılar arasında yer alıyor.

CELSUS KÜTÜPHANESİ

Özellikle Celsus Kütüphanesi'nin etkileyici kalıntıları, antik dünyanın bilgiye olan düşkünlüğünü gözler önüne seriyor. Bu kütüphane, Roma döneminin en büyük ve en etkileyici kütüphanelerinden biri olarak biliniyor ve günümüze kadar sağlam kalan cepheleriyle büyüleyici bir görünüme sahip. Efes Antik Kenti’nin en önemli yapılarından biri olan Celsus Kütüphanesi, M.S 110 - 135 yılları arasında Celsus onuruna oğlu Gaius Julius Aquila tarafından yaptırılmış. Celsus Kütüphanesi, tıpkı bugünkü halk kütüphaneleri gibi Efes halkına hizmet veren bir kütüphane olmuş. Kütüphanenin kurucusu olan Celsus’un lahdi de kütüphane içerisinde bulunuyor.

ANTİK TİYATRO

Efes’in kalbinde yer alan Büyük Tiyatro, 25.000 kişilik kapasitesiyle antik dönemin en büyük açık hava tiyatrosu olarak biliniyor. Bu dev yapının içine adım attığınızda, kendinizi antik Roma döneminin coşkulu oyunlarının ve gösterilerinin bir parçası olarak hissedebilirsiniz.

Efes Antik Kenti’nde dolaşırken, Roma döneminin günlük yaşamını hissedebileceğiniz birçok açık alan ve cadde ile karşılaşacaksınız. Agora, yani ticaret alanı, kentin ekonomik hayatının merkezini oluşturuyordu. Burada yapılacak kısa bir yürüyüş, dönemin ticaret, politika ve sosyal yaşamı hakkında bilgi edinmenizi sağlıyor.

YAMAÇEVLER

Efes Örenyeri sınırları içinde bulunan Yamaçevler, antik kentin Roma dönemine ait yedi evden oluşan bir yerleşim alanı. Bu çok iyi korunmuş evler, Bülbül Dağı eteklerindeki teraslar üstüne inşa edilmiş. Yaşayanların zenginliğini oldukça canlı bir şekilde yansıtan bu evler, açık peristil bir avlu etrafına iki katlı olarak inşa edilmiş. Tabanları renkli mozaikler, duvarlarıysa mermer kaplama. Evlerin içinde çeşmeler ve yerden merkezi ısıtma sistemleri de bulunduğu anlaşılıyor.

Efes’in tarihi kalıntılarının yanı sıra bölgenin doğal güzelliklerini de keşfetmek mümkün. Yürüyüş yaparken çevredeki doğal bitki örtüsü ve güzel manzaralar, tarihle iç içe bir deneyim sunuyor. Kentin etrafındaki zeytinlikler ve bağlar, Ege’nin huzur veren doğasını hissettiriyor.

EFES ANTİK KENTİ GİRİŞ ÜCRETLERİ

Efes Antik Kenti'ne ilk girişte otomobiller için 120 TL otopak ücreti ödeniyor. Efes Antik Kenti'ne müze kart ile giriş yapabilirsiniz. Öğretmen ve 65 yaş üstü için ise ücretsiz. Normal giriş ücreti ise 40 Euro. Antik Kent içerisinde bulunan deneyim müzesi için ayrıca 425 TL ödemeniz gerekiyor. Yamaçevler'in giriş ücreti ise 320 TL.

ÖNERİLER

Eğer ziyaretinizi yaz aylarında gerçekleştireceksiniz akşam saatlerini tercih etmenizi öneririm. İçeri girerken yanınıza su ve şapka almayı unutmayın. Efes Antik Kenti gece müzeciliği kapsamında saat 00:00'a kadar hizmet veriyor.