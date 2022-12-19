Albert Einstein’dan ‘Son Yıllarım’

19 Aralık 2022 Pazartesi, 00:01

“İnsan, yaşam ne kadar kısa ve tehlikelerle dolu olursa olsun, kendini topluma adamak suretiyle yaşamda bir anlam yaratabilir.” Albert Einstein

Son Yıllarım - Einstein'ın Kendi Sözleriyle Biliminsanı, Filozof ve İnsan Olarak Portresi (Çeviren: Ferhat İyidoğan / Sia Kitap), Albert Einstein’ın 1934-1950 yılları arasında kısmen 2. Dünya Savaşı’nı da içine alan bir dönemde ilgi alanlarına ilişkin yazdığı dikkat çekici yazılardan oluşuyor.

Pek çoğu günümüzde de hâlâ çözüm bulmamış, ırkçılıktan dünya barışına, bilim ve din arasındaki ilişkiden eğitime, görelilikten sosyalizme kadar çeşitli önemli meseleler üzerinde düşündüğünü gösteren, savaş öncesindeki ve savaş yıllarındaki fikirlerini yansıtan yazılarında baskın duygu olan karamsarlık, savaş sonrasında yerini daha olumlu, daha iyimser bir bakış açısına bırakıyor.

“Fikirler ve İnançlar”, “Bilim”, “Genel Konular”, “Bilim ve Yaşam”, “Önemli Kişiler” ve “Benim İnsanlarım” başlıklı bölümlere ayrılmış bu kitaptaki yazıları, Einstein’ın politik dünya görüşünü yansıttığı kadar hem bilimsel hem bilim dışı meseleler üzerinde ne kadar kafa yorduğunun da kanıtı.

Son Yıllarım - Einstein’ın Kendi Sözleriyle Biliminsanı, Filozof ve İnsan Olarak Portresi / Albert Einstein / Çeviren: Ferhat İyidoğan / Sia Kitap / 264 s.