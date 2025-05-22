Yönetmen, oyun yazarı, oyuncu, Tiyatro Pembe Kurbağa Sanat Yönetmeni Ali Nihat Yavşan’a Uluslararası Lions Kulüplerinin en prestijli ödülü olan "Melvin Jones Dostluk Ödülü" verildi.

Dikmen Lions Kulübünce Ali Nihat Yavşan, 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem sonrası hem Hatay bölgesinde hem de Ankara'da yaptığı çalışmalar referans alınarak bu ödüle değer bulundu.

Ödül Ankara’da yapılan bir törenle Ali Nihat Yavşan’a sunuldu. Çocuk gülüşlerinin, çocuk yüreklerinin hüzün ve acıdan uzak olması için emek veren Yavşan törende yaptığı konuşmaya ödülü kazanmasında katkıda bulunanlara teşekkürle başladı. Tiyatro Pembe Kurbağa’nın sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptığı çalışmalara değinen Yavşan sosyal sorumluluk bilinciyle gereksinim olan her yerde, özellikle tiyatroya ulaşamayan bölgelerde var olmaya çalıştıklarından, 1999 Gölcük depreminde de 40. gününden başlayarak bölgeye gittiklerinden söz ederek “Hatay depreminin ilk günlerinden itibaren bölgeye ulaşmaya çabaladık. Başta Ankara CUMOKlu dostlarla bölgeye gidip oradaki çocukların yüzlerini güldürmeye, ruhlarını tedavi etmeye çalıştık. Onların üzerlerine örtülmüş mental molozları kaldırmaya çalıştık” dedi. Bu süreçte kendilerine maddi ve manevi destek veren Gama Enerji ve Dikmen Lions Kulübüne teşekkür etti.

Melvin Jones Ödülü

Dünya genelinde gönüllü hizmetler ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren etkin bir sivil toplum kuruluşu olan Lions'un en büyük uluslararası hizmet ödülü olan Melvin Jones Dostluk Ödülü, insanlığa ve toplumun kalkınmasına katkıda bulunan, şefkat ve paylaşımcılık özelliklerine sahip, toplum tarafından beğenilen sosyal projeleri olan kişilere verilen bu ödül ülkemizde 1973 yılından bu yana verilmekte. Ödül bugüne kadar Süleyman Demirel, Rauf Denktaş, Yıldız Kenter, Türkan Saylan, Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Tuluyhan Uğurlu, Betül Mardin gibi çalışmalarıyla toplumda iz bırakan kişilere verildi.