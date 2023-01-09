Ali Poyrazoğlu ‘Desiderata’da, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı yönetti
Düşünün ki insanın ömrü boyunca tutuğu ritimler, melodiler ve söylediği şarkılar, dilden dile, sözden söze yüzyıllardır dolaşıyor bir kuşun kanadında. “İnsan Sesine Konan Kuş” Desiderata... Ali Poyrazoğlu müzik eşliğinde anlatıyor; kuşların şarkılarını...
Önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde opera salonunda ilginç ve çok güzel bir sanat olayına tanıklık ettik. Ali Poyrazoğlu’nun projesi, “Desiderata - (İnsan Sesine Konan Kuş)” opera ve tiyatroyu buluşturdu sahnede.
Poyrazoğlu, bu projede konuk orkestra şefi olarak, Zdravko Lazarov idaresindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı yönetti.
Orkestranın çaldığı parçaların aralarında hikâyelerini de anlatı usta oyuncu. Hikâye anlatıcısı Poyrazoğlu olunca mizah da kaçınılmaz oluyor. Deyim yerindeyse can kulağı ile dinlediğimiz hikâyelerin hepsi gerçek olaylara ve yaşam öykülerine dayanıyor.
Carmen Operası’ndan parçaların da çalındığı ve seslendirildiği gecede hemen hemen herkesin hikâyesini bildiği Carmen’in yaşamından kesitler anlatan Poyrazoğlu, arada operaya da eşlik etti.
Gecede; mezzosoprano Nesrin Gönüldağ, bariton Murat Güney ve keman sanatçısı Oleksandr Samoylenko solist olarak yer aldı.
Programda; Georges Bizet’nin “Carmen” Operası’ndan bölümlerin yanı sıra Havanaise, Op.83 (Camille Saint-Saëns), Zigeunerweisen, Op.20 (Pablo De Sarasate), Goyescas: Intermezzo (Enrique Granados) adlı eserlere yer verildi.
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