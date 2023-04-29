Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu İstanbul’un dört bir yanında

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, mayıs ayında bu sezonun son oyunlarını İstanbullu izleyiciyle buluşturacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2023 - 03:00
Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu İstanbul’un dört bir yanında
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Usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu sosyal medya hesaplarından mayıs ayındaki oyunların programını yayımladı. Buna göre “Tamamla Bizi Ey Aşk” oyunu 4 Mayıs’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 10 Mayıs’ta Besa Sahne Cevahir’de sahnelenecek (20.30).

“Şıngır Şıngır Beyoğlu” 11 Mayıs’ta House of Performance Bakırköy, 17 Mayıs’ta ise Duru Watergarden Ataşehir’de izleyiciyle buluşacak (20.30). “Evlere Şenlik Habanera Makamı” ise 20 Mayıs saat 20.00’de Kadıköy Süreyya Operası, 28 Mayıs saat 18.00’de ise Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde perde açacak. 


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