“Alice Harikalar Diyarında” Trabzonlu minikler için sahnelenecek

Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:19

Güncelleme: 11.02.2025 - 17:19

Lewis Carroll’un yazdığı, Tim Kane’in oyunlaştırdığı, Ekin Tunçay Turan’ın dilimize çevirdiği ve Muzaffer H. Kırıkkalp’in yönettiği “Alice Harikalar Diyarında” adlı çocuk oyunu, 11 Şubat 2025 Salı günü (bugün) saat 18.00’de, Trabzon Atapark Haluk Ongan Sahnesinde prömiyer yapıyor.

Hayal gücünün sınır tanımadığı büyülü bir dünyaya adım atmaya hazır mısınız? Alice’in Harikalar Diyarı’nda yaşadığı maceralar, farklılıkların güzelliğini ve cesaretin gücünü keşfedeceğiniz renkli bir yolculuğa davet ediyor.

Eğlenceli karakterler, coşkulu danslar ve büyüleyici müziklerle dolu bu fantastik hikaye hem çocukları hem de yetişkinleri unutulmaz bir serüvene çıkaracak. Harikalar Diyarı’nın büyüsü sizi de sarmaya hazır!

Ahmet Uzuner, Selin Poyraz, Elvan Çanakoğlu, Cem Hamza Çanakoğlu, Hazar Altıntaş, Gülendam Rümeysa Altıntaş, Oğuzhan Asak, Sıla Ömeroğlu, Muhammet Aymaz, Göknur Paslı, Bedirhan Arpacı, Selin Karayağız, Ayşe Natır, Yasemin Nalçacıoğlu, Murat Aşar, Ahmet Birkan Şentürk, Baran Akbıyık, Elest Berk Yılmaz ’ın rol aldığı oyunun; dekor tasarımı Emre Satı, kostüm tasarımı Özge Şenol, ışık tasarımı Nihat Bahar, müzik Yusuf Yalçın, koreografi Ayşe Taşyar, görsel tasarım Umut Hür Yaşar tarafından hazırlandı.

Oyun 12, 18, 19 Şubat günlerinde de aynı sahnede küçük izleyicileriyle buluşacak.