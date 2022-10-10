Alkazar Rüyası, yeniden Hope Alkazar'da ziyaretçilerini bekliyor

10 Ekim 2022 Pazartesi, 11:56

Dünya çapında interaktif dijital sanat sergilerine ve yeni medya alanında başarılı işlerin altına imzasını atan Refik Anadol'un, Nike iş birliği ile HOPE Alkazar’a özel olarak hazırladığı "Alkazar Rüyası" isimli interaktif enstalasyon, mekanın ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim ve bu deneyimin bir parçası olmayı vaad ediyor.

Anadol ve ekibi bu çalışmada, 100'den fazla eski Yeşilçam filmini ve bu filmlere ait kayıtlarla görüntülerini güncel yapay zeka teknolojileriyle işliyor. Geçmiş ile geleceğin iç içe geçtiği enstalasyonun ikinci bölümünde ise, sanatçı bir ilki deniyor. Bu bölümde yapay zeka ve hareket bir araya geliyor ve insanlar ilk defa katılımcı olarak kolektif bir pigment halinde sahnenin parçası oluyor. Ziyaretçi bu kısmı ister gezerek isterse dans ya da yoga gibi çeşitli özel spor seanslarına katılarak deneyimleyebiliyor.

ALKAZAR RÜYASI NEDİR?

Hafızasında sayısız hatırayı saklayan, İstanbul’un köklü geçmişe sahip mekanlarından biri olan eski Alkazar Sineması rüya görseydi bu rüya neleri içerirdi? Yapay sinir ağlarını ve en son yapay zeka teknolojilerini kullanan Refik Anadol Studio’nun iki bölümden oluşan projesi yeniden Alkazar Rüyası, HOPE Alkazar’da izleyicilerini bekliyor.

*Deneyime katılım ücretsizdir.

*Deneyim vertigo, epilepsi vb. rahatsızlıkları, görsel ve işitsel uyaranlara karşı hassasiyeti olan veya hamile konuklar için risk içeriyor.

Alkazar Rüyası / Eser Künyesi:

Alex Morovov

Ali Emre Karaçalı

Brian Chung

Carrie He

Christian Burke

Danny Lee

Efe Mert Kaya

Efsun Erkılıç

FUSE Team

Ho Man Leung

Kerim Karaoğlu

Kyle McLean

Maurizio Bragiotti

Nicholas Boss

Nidhi Parsana

Pelin Kıvrak

Raman K. Mustafa

Toby Heinemann

VVVV Team