Alkazar Rüyası, yeniden Hope Alkazar'da ziyaretçilerini bekliyor
Refik Anadol'dan sinema, sanat ve sporun birleşimiyle ilklerin yaşandığı bir deneyim olan Alkazar Rüyası, yeniden izleyicilerini bekliyor.
Dünya çapında interaktif dijital sanat sergilerine ve yeni medya alanında başarılı işlerin altına imzasını atan Refik Anadol'un, Nike iş birliği ile HOPE Alkazar’a özel olarak hazırladığı "Alkazar Rüyası" isimli interaktif enstalasyon, mekanın ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim ve bu deneyimin bir parçası olmayı vaad ediyor.
Anadol ve ekibi bu çalışmada, 100'den fazla eski Yeşilçam filmini ve bu filmlere ait kayıtlarla görüntülerini güncel yapay zeka teknolojileriyle işliyor. Geçmiş ile geleceğin iç içe geçtiği enstalasyonun ikinci bölümünde ise, sanatçı bir ilki deniyor. Bu bölümde yapay zeka ve hareket bir araya geliyor ve insanlar ilk defa katılımcı olarak kolektif bir pigment halinde sahnenin parçası oluyor. Ziyaretçi bu kısmı ister gezerek isterse dans ya da yoga gibi çeşitli özel spor seanslarına katılarak deneyimleyebiliyor.
ALKAZAR RÜYASI NEDİR?
Hafızasında sayısız hatırayı saklayan, İstanbul’un köklü geçmişe sahip mekanlarından biri olan eski Alkazar Sineması rüya görseydi bu rüya neleri içerirdi? Yapay sinir ağlarını ve en son yapay zeka teknolojilerini kullanan Refik Anadol Studio’nun iki bölümden oluşan projesi yeniden Alkazar Rüyası, HOPE Alkazar’da izleyicilerini bekliyor.
*Deneyime katılım ücretsizdir.
*Deneyim vertigo, epilepsi vb. rahatsızlıkları, görsel ve işitsel uyaranlara karşı hassasiyeti olan veya hamile konuklar için risk içeriyor.
Alkazar Rüyası / Eser Künyesi:
Alex Morovov
Ali Emre Karaçalı
Brian Chung
Carrie He
Christian Burke
Danny Lee
Efe Mert Kaya
Efsun Erkılıç
FUSE Team
Ho Man Leung
Kerim Karaoğlu
Kyle McLean
Maurizio Bragiotti
Nicholas Boss
Nidhi Parsana
Pelin Kıvrak
Raman K. Mustafa
Toby Heinemann
VVVV Team
Video Haberler
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi
- 'Bu memleketi haraç mezat pazarlayanlar...'
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili yeni gelişme
- 60 değil 407 milyon Euro'ymuş!
- Kiev'e roket yağdı!
- Putin her an harekete geçebilir
- Hem yazara hem okura saygısızlık!
- Erdoğan'ın o sözlerine çok sert yanıt
- Babacan'dan 'baskın seçim' açıklaması