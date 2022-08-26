Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi TEKNOFEST'te

26 Ağustos 2022 Cuma, 10:15

Trendyol, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde gerçekleşen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e katılıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol’un 2021 yılında hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunan “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi de TEKNOFEST kapsamında Trendyol’un resmi sponsorluğunda ziyaretçileriyle buluşacak.

İki bölümden oluşan serginin ilk bölümü olan Hatıralar, Refik Anadol'un yapay zekayı kullanarak uzayla ilgili henüz yorumlanmamış görsel verileri topladığı ve onları pigmentlere dönüştürdüğü bir dizi dinamik veri tablosu sunuyor.

İkinci bölüm, Düşler, üç boyutlu veri heykelleri ve 15 dakikalık, mekanla bütünleşik bir yapay zeka sineması enstalasyonundan oluşuyor.

En son 3D baskı teknikleriyle oluşturulan veri heykelleri Hubble, ISS ve Mars teleskoplarının görsel hatıralarından esinlenen sentetik manzaraları temsil ediyor. Eser, çeşitli gök cisimlerinin olası şekillerinin spekülasyonunu yapan bir algoritmayı eğitmek üzere gelişmiş uzay teleskopları ve diğer uydular tarafından kaydedilen ve şimdiye kadar en büyük uzay temalı veri kümesi olan iki milyondan fazla görüntüden yararlanıyor.