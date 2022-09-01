Alkım Özmen’in filmi Adana’da yarışta
Bu yıl 12-18 Eylül'de yapılacak Altın Koza'da kısa film “Gece Babamızı Ararken” izleyiciyle buluşacak.
Ödüllü yönetmen Alkım Özmen’in kısa filmi “Gece Babamızı Ararken” seyirciyle ilk olarak 12-18 Eylül arasında düzenlenecek Adana Altın Koza Film Festivali’nde buluşacak. Film, babalarının otoritesi altında ezilmiş ve yıllar içerisinde aralarında oluşan güvensizlikle birbirlerinden uzaklaşmış iki erkek kardeşin tek gecede geçen hikâyesine odaklanıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Mert Aykul, Sarp Bozkurt, Hülya Gülşen, Tevfik Yapıcı, Hasan Şentürk ve İpek Türktan Kaynak yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Türksoy Gölebeyi, kurgusunu Buğra Dedeoğlu, müziklerini Meriç Erseçgen’in yaptığı Fransız ortaklı filmin yapımcıları ise Valentin Leblanc, Samet Hamiş, İlkay Bilgiç, Kamar Ararat Kalpaçiyan ve Alkım Özmen.
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