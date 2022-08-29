Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak belgeseller belirlendi
Adana Büyükşehir Belediyesince 12-18 Eylül'de yapılacak 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 10 belgesel yarışacak.
29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali komitesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin Ulusal Belgesel Film Yarışması'na katılmak üzere 53 belgesel için başvuruda bulunuldu. Başvurular arasında yapılan değerlendirme sonucunda, 10 belgeselin jüri karşısına çıkması kararlaştırıldı.
Festivalde, yönetmenler Berkay Şatır'ın "Bakırköy Underground", Mehmet Güreli'nin "Bir zamanlar Yeşilçam: Abdurrahmen Keskiner", Jeyan Kader Gülşen ile Zekiye Kaçak'ın "Bu ben değilim", Mahmut Fazıl Coşkun'un "Crossroads", Fettullah Çelik'in "Herkes Toprağa Gömülür, Ben Suya", Coşkun Aşar'ın "Koudelka: Aynı Nehirden Geçmek", Neslihan Kültür'ün "Köşe Başı Beklerim", Deniz Yüksel Abalıoğlu'nun "Maffy's Jazz", Can Adiloğlu'nun "Metamozon" ve Pınar Fontini'nin "Senin Yıllardır Gerçekleştirmeyi Beklediğin Bir Düş Var" adlı belgeselleri yarışacak.
Belgeseller, yapımcı ve yönetmen Sevinç Yeşiltaş ile Vedat Atasoy, yapımcı Derya Tarım'ın üyesi olduğu jüri tarafından değerlendirilecek.
Dereceye giren belgeseller için 17 Eylül'de ödül töreni düzenlenecek.
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