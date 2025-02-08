Allegra Ensemble’dan anlamlı bir konser: 9 Şubat’ta depremde kaybettiklerimizi anıyoruz

Yayınlanma: 08.02.2025 - 14:16

Güncelleme: 08.02.2025 - 14:16

Allegra Ensemble, kültürlerarası zenginlikten beslenen geniş repertuarı ve sahneye yansıttığı özgün enerjisiyle tanınır.

Ancak bu defa sahnede yankılanacak notalar, yalnızca bir müzik yolculuğunun değil; kayıpların, hatıraların ve umudun da sesi olacak. Topluluk, klasik müziğin dokusunu halk ezgileriyle harmanlarken, dinleyicilerini duyguların en kırılgan yerlerine dokunan bir serüvene davet ediyor.

Konserin en sarsıcı anlarından biri, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremin ardından hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına seslendirilecek olan “Lullaby” adlı eser olacak. Orkestra şefi Ali Uğur’un düzenlemesiyle sahneye taşınacak bu ağıt, notaların arasında yankılanan bir sessizlik değil, aksine acının ve yasın derinliklerinde bir teselli arayışı olarak dinleyicilerin kalbine dokunacak.

Bu anlamlı gecede Allegra Ensemble, sanatın sadece bir ifade biçimi değil, aynı zamanda bir iyileşme yolu olduğuna dair inancını da güçlü bir biçimde ortaya koyacak. Antakya Akademi Orkestrası ile kurdukları dayanışma köprüsü de bunun en somut örneklerinden biri. 2019 yılında bölgedeki müzik öğretmenleri ve konservatuvar öğrencileri tarafından kurulan Hatay Akademi Orkestrası, ne yazık ki 6 Şubat depremlerinde dört değerli üyesini kaybetti. Ancak bu kayıplar, müziğin susmasına değil; daha da gür bir şekilde yankılanmasına neden oldu.

Depremin ardından, farklı şehirlerden gelen sanatçılarla yoluna devam eden Hatay Akademi Orkestrası’nın yanında durmak için Allegra Ensemble üyeleri de bizzat Hatay’a giderek konteyner kentlerde konserler verdi. Bu yalnızca bir destek değil, aynı zamanda müziğin umut taşıyan sesiyle kurulan bir dostluk bağıydı. Antakya’da yetenekli çocukları keşfetmek amacıyla düzenlenen seçmelerde 62 çocuğun müzikle buluşmasına vesile oldular. Bu çocukların eğitimlerine katkı sağlamak için Almanya ve Fransa’da gerçekleştirilen konserlerden elde edilen gelir, geleceğin müzisyenlerine umut oldu.

Allegra Ensemble’ın altı üyesi, Hatay Akademi Orkestrası’nın Avrupa turnesine de katılarak sahnede birlikte müzik yapmanın, acılar karşısında en güçlü dayanışma biçimi olduğunu gösterdi. Bu konserler, yalnızca notaların değil, insan ruhunun da birbirine kenetlendiği birer anıta dönüştü.

9 Şubat akşamı CSO Ada Ankara’da yankılanacak her nota, kaybettiklerimizin hatırasına bir selam, dayanışmanın sıcak bir dokunuşu ve sanatın asla susmayan sesi olacak. “Lullaby” ile başlayacak bu yolculuk, müziğin yalnızca kulağa değil, kalbe de işlediğinin bir kanıtı olacak.

Bu özel gecede yerinizi alın; çünkü bazen bir melodi, binlerce kelimenin taşıyamadığı duyguları anlatır.

Sanatın iyileştirici gücüne tanıklık etmek için bu konser, hafızalarda yer edecek bir davet.