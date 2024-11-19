Alman ikili Türkiye'ye geliyor

Yayınlanma: 19.11.2024 - 12:36

Güncelleme: 19.11.2024 - 12:36

Analog synth'ler, piyano, perküsyonlarda Moritz Graßinger ve davul, e-perküsyonlar, video enstalasyonunda Martin Schneider’dan oluşan 2017 çıkışlı üretken Alman ikili Kidsø, 15 Kasım’da yayımlanan yeni teklileri “Ylva”nın ardından Ankara, Eskişehir ve İstanbul’da konser vermeye geliyor.

Kidsø, 21 Kasım Perşembe akşamı Eskişehir F/Stop Salon, 22 Kasım Cuma Ankara Kulüp Müjgan ve 23 Kasım Cumartesi akşamı Blind İstanbul sahnesinde müzik severlerin karşısında olacak.

2017'de Moritz Grassinger ve Martin Schneider tarafından Münih'te kurulan Kidsø, dinleyicilerine kuzeyin dokunuşunu barındıran ritmik, melodik ve deneysel elektronik müziğin benzersiz bir karışımını sunuyor.

Müziği sadece duymak değil, aynı zamanda hissetmek isteyenler için benzersiz bir deneyim sunan grubun müziği ekip üyeleri Grassinger ve Schneider tarafından "genellikle elektronik müzik dinlemeyen insanlar için elektronik müzik" olarak tanımlanıyor.

İLK ALBÜMLERİ 2018'DE ÇIKTI

İlk albümleri "Apart"ı 2018 yılında yayınlayan ve eleştirmenlerden tam not alan KIDSØ, elektronik müzikte heyecan verici yeni isimlerden biri olarak kendilerini göstermeyi başardı.

Vokal örnekleri, atmosferik ses manzaraları ve etkileyici ritimlerin yer aldığı, farklı tarzların ve organik unsurların sorunsuz bir şekilde harmanlandığı imza seslerini ortaya koydukları "Apart"ın yayımlanmasının ardından grup, Amsterdam ve Polonya’dan Almanya'nın farklı festivallerine ve kulüp gösterilerine uzanan bir dizi başarılı canlı performans sergiledi.