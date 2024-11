Firewind ve Masterplan 10 Aralık'ta İstanbul'da rock müzik severlerle buluşuyor!

Yayınlanma: 15.11.2024 - 12:42

Güncelleme: 15.11.2024 - 12:53

Black Label Events organizasyonu ve %100 Metal’in desteğiyle yapılacak "Master of Fire" turnesi İstanbul’da metal severleri unutulmaz bir geceye davet ediyor. Yunan Power Metal grubu Firewind ve Alman Power Metal grubu Masterplan, 10 Aralık’ta IF Performance Hall’de sahne alacak. Etkinlikte, Türkiye’nin dikkat çeken yerli gruplarından The Madcap da konuk grup olarak Firewind ve Masterplan öncesi sahneye çıkacak.

FIREWIND VE MASTERPLAN İSTANBUL’DA COŞTURACAK

Ozzy Osbourne’un eski gitaristi Gus G. ve ekibinin Yunan Power Metal grubu Firewind, 10. albümleri Stand United ile uzun kariyerlerine yeni bir soluk ekledi. Metal severler, Firewind’in Power Metal’le bezeli şarkılarıyla enerji dolu bir gece geçirecek. Geceye katılacak bir diğer efsane grup ise Helloween’in eski gitaristi Roland Grapow tarafından kurulan Masterplan olacak. Grup, yeni albümlerinin öncesinde Power Metal klasikleriyle İstanbul sahnesine çıkacak.

THE MADCAP SAHNE ALACAK

Etkinlik, Türkiye’nin önde gelen metal gruplarından The Madcap’in enerjik sahne performansıyla açılacak. Başarılı albümleri ve sahne gösterileriyle dikkat çeken grup, Firewind ve Masterplan öncesi geceyi coşturacak.

BİLETLER SATIŞTA!

Bu power metal gecesinin biletlerine Biletix, Biletinial, Fienta, Passo ve Hammer Müzik’ten ulaşabilirsiniz.